Impiden edificar la Pequeña Honduras en Tijuana

Ya planean la construcción en Tijuana de la Pequeña Honduras, para los migrantes que recientemente han llegado a la frontera en las caravanas, cuando aún no concluyen la Pequeña Haití, la cual fue frenada en 2017, ya que la actual administración calificó esa zona como de alto riesgo. El Sol de Tijuana En el Cañón del Alacrán, ubicado en la delegación Platas de Tijuana, inició la construcción de la Pequeña Honduras, lugar que colinda con San Diego, California, sin embargo, el proyecto se encuentra detenido pues no han obtenido los permisos de construcción por parte del ayuntamiento de Tijuana, los cuales no esperan obtener en la actual administración que encabeza Juan Manuel Gastélum, asegura el pastor Gustavo Banda Aceves, creador del proyecto.“Son varios predios que no hemos construido porque no se nos ha permitido construir y como dijo el presidente municipal que no íbamos a construir en su administración, lo hemos respetado. Ya queda muy poco, entonces construiremos cuando haya una nueva administración, respetando el deseo de la autoridad”, afirmó Gustavo Banda, director del albergue Embajadores de Jesús.El proyecto consiste en un área habitacional denominada La ciudad de Dios, la cual está pensada como un espacio para dar albergue a las decenas de migrantes –connacionales y extranjeros– que llegan diariamente a Tijuana y deciden establecerse en esta región. Está contemplado que La ciudad de Dios sea construida en varios predios ubicados a lo largo del cañón del Alacrán y que suman dos hectáreas, explicó Banda Aceves.“La Ciudad de Dios es un proyecto integral que contaría con la Pequeña San Pedro Sula, una clínica para atender a la gente, clínica dental, escuela para migrantes, talleres productivos, talleres de oficios para la gente que se queda aquí, para que aprendan un oficio, sobre todo los migrantes mexicanos desplazados”, afirmó el pastor. Actualmente, pese a la suspensión del gobierno municipal, han logrado construir un templo y el albergue que atiende a los migrantes que llegan a la ciudad; ubicados junto a la pequeña Haití, estos espacios se alzaron en un espacio de una hectárea.El proyecto, el cual está detenido, pretende albergar –al menos– a 200 migrantes, entre hombres, mujeres y niños que actualmente se refugian en el Templo Iglesia Embajadores de Jesús. En 2017, la administración de Gastélum canceló la construcción de otra propuesta, la denominada Villa Haitiana.