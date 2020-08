Implica Lozoya en sobornos… a dos fallecidos

Escuchar Nota

"Entre 2013 y 2014 el señor José Velasco y en su momento Francisco Olascoaga entregaron a Rafael Caraveo Opengo, operador enviado por dicho grupo de legisladores, recursos que ascendieron a 80 millones de pesos. Las citas para la entrega del dinero se concertaban a través de mensajes de texto entre diversos números telefónicos de aparatos desechables", cuenta.



En su denuncia de corruptelas ante lamenciona a dos personajes clave que no podrán corroborar sus acusaciones de sobornos a legisladores de Oposición, porque ambos están muertos., y Fabiola Tapia Vargas, hermana de Juan Carlos Tapia Vargas, dueño de Construcciones Industriales Tapia (CiTapia), la socia mexicana de Odebrecht en las obras de la Refinería de Tula.Ambos personajes son señalados por el ex director de la empresa productiva del Estado como los coordinadores de las primeras entregas de dinero en efectivo a senadores del Partido Acción Nacional (PAN).Velasco murió en 2013 y Fabiola Tapia al año siguiente.que fueron usados para la campaña de Enrique Peña Nieto y luego para sobornar a los legisladores por su voto en las reformas del Pacto por México.La primera referencia que hace a los ya fallecidos se remonta al plan para la recepción de recursos. Tapia le entregó a Velasco Herrera una tarjeta con el número de una cuenta bancaria a nombre de una off shore denominada Zecapan.para que en ese número de cuenta le hicieran los depósitos.Después, para no generar sospechas en movimientos financieros, la empresaria dejó intactos los recursos de Zecapan, pero en México ella entregó los 6 millones de dólares en efectivo."Todo el recurso que se entregó en efectivo a dichos legisladores -cuyos nombres eran designados sistemáticamente por Luis Videgaray Caso- fue llevado por personal que laboraba con Fabiola Tapia Vargas y entregado a mi jefe de ayudantes de toda mi confianza de nombre José Velasco Herrera (finado en diciembre de 2013), en unas oficinas alternas rentadas por Pemex, mismas que se ubicaban en Montes Urales 425, lugar donde se realizaron las entregas", dijo.La logística fue operada por Francisco Olascoaga, jefe de departamento Administrativo en la Dirección General de Pemex, de acuerdo con el relato del denunciante.Según el dicho del ex director de Pemex, Velasco Herrera fue el primero en entregar maletas de dinero con efectivo a Rafael Caraveo Opengo, el ex secretario técnico del Senado de la República que aparece en el video difundido esta semana.Ayer la empresa Citapia dijo que los señalamientos deeran una estrategia absurda de los operadores del sexenio pasado para repartir culpas de los sobornos que recibió el ex director de Pemex.que la llevaron a una operación a corazón abierto, lo que imposibilitaba su implicación en la historia que narra Lozoya.