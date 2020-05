Implicado en accidente desmiente señalamientos en su contra

Escuchar Nota

“Todo lo que se dice que yo golpee al chavo no fue cierto. Yo ni siquiera iba caminando como se dice, yo iba en mi camioneta a atender unas cuestiones del trabajo y al llegar al bulevar de Mirasierra el chavo trató de rebasar por la derecha en su motocicleta, se impactó en mi retrovisor y cayó lastimado” argumentó García Quintana.



“Cuando se dio el accidente me baje de la camioneta y con el apoyo de un taxista tratamos de apoyar al joven mientras llegaban los paramédicos. Los gastos del accidente corrieron por parte de la aseguradora, por eso pedí que incluso los trasladaran a una clínica particular” añadió.



Luego de los hechos ocurridos el pasado martes en donde presuntamente un joven de 20 años fue golpeado tras mantener viejas rencillas con uno de sus vecinos sobre el bulevar Mirasierra al oriente de la ciudad,, quien fue señalado como el supuesto agresor, declaró que en ningún momento se cometió tal acto, si no que todo se trató de un accidente automovilístico el cual no pasó a mayores.Señaló que tras el impacto, Jesús Guerrero, quien viajaba en la motocicleta de la marca Honda, fue trasladado de inmediato a una clínica particular donde recibió las atenciones correspondientes y fue dado de alta ese mismo día sin mayor complicación.De acuerdo con el parte policiaco con número de oficio 0294/2020, la denuncia de los hechos corresponde a un reporte de accidente registrado a las 16:30 hrs en la colonia Mirasierra y no por riña o alterar el orden público.