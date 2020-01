Implicado en caso Purón podría salir libre

Piedras Negras.- Uno de los implicados en el homicidio del ex alcalde Fernando Purón, el ex militar Juan “N”, podría salir en libertad luego de que el ministerio público solicitara al juzgado penal la reclasificación del delito por el que inicialmente fue detenido.



Y es que de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, el sujeto, originario de Campeche, habría facilitado los medios económicos para que los autores materiales del crimen, los hermanos Arámbula pudieran cometer el asesinato.



El ministerio público argumentó que no se pudieron recabar los elementos de prueba suficientes que sostuvieran el delito de homicidio, por lo que durante una audiencia realizada éste martes, pidió reclasificarlo por encubrimiento.



Será éste jueves 16 de enero, a las 13:30 horas, cuando el juzgado penal que lleva el caso determine si procede o no la solicitud, toda vez que éste martes el abogado defensor del inculpado no se presentó.



En caso de confirmarse la reclasificación el ex militar podría obtener su libertad, aunque será el mismo ministerio público quien plantee la salida alterna para dicho proceso.