Implora madre saltillense por atención médica; padece cáncer

Saltillo, Coah.- Ana Lucía Pérez, de 34 años, sufre tras ser diagnosticada con cáncer cervicouterino en una etapa avanzada, por lo que requiere radioterapia y quimioterapia, lamentablemente ahorita la atención médica se está concentrando más en los pacientes de Covid-19, lo que hace más complicado recibir ayuda.



“El miércoles tuve la cita y el doctor que me atendió en el Hospital General me dijo que ya no se podía hacer nada, porque ya el cáncer lo tenía muy avanzado, que no me podían operar tampoco porque ya el tumor estaba muy grande, mide 7 centímetros”, señaló la mujer que sufre de sangrado y fuertes dolores.



La madre de dos menores de 6 y 8 años no tiene seguro y está desempleada, además de que sus hermanos también perdieron el trabajo durante la cuarentena, por lo que su situación económica es desesperante, es por ello que pide apoyo a quienes puedan ayudar con una aportación económica, ya que la enfermedad conlleva gastos de traslados a Monterrey para acudir al Hospital Universitario.







“Soy madre soltera y ahorita estoy viviendo del taco que me da mi prima, más que nada para mis hijos. Me las estoy viendo muy duras, estoy desesperada”, compartió.



Además de dolores que la hacen sentirse morir, su mayor preocupación es perder la batalla contra la enfermedad y que sus niños se queden desamparados.



“El cáncer está avanzando, me dan dolores muy fuertes que me hacen desesperar, incluso ya no duermo”, señaló la entrevistada.