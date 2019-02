Impone Sedatu contrato a rector

Juan de Dios Nochebuena, exrector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, de Hidalgo, aseguró que nunca conoció ni se reunió con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con quienes presuntamente desvió más de 185 millones de pesos.En el testimonio que rindió el 28 de diciembre ante un Juez de Control –y a cuyo audio Reforma tuvo acceso– aseguró que los convenios no fueron suscritos en la Ciudad de México, sino que la Sedatu se los mandó firmados a su oficina en Hidalgo.El exrector afirmó que nunca se reunió con Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de la Sedatu, para firmar el convenio general, ni con Armando Saldaña Flores, exdirector general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la dependencia, para suscribir el convenio específico.Ambos exfuncionarios han denunciado que ellos nunca suscribieron esos convenios y que sus firmas fueron falsificadas.En su declaración, Nochebuena explicó: “A mi oficina llegó el documento, decía que estaba firmado en la Ciudad de México, pero fue firmado en mi oficina, donde ya venía la firma de las personas.“En el caso del documento general, el convenio general, venía firmado por el subsecretario Enrique González Tiburcio, a quien yo personalmente no conocí y de ello se desprende el convenio específico y su primer anexo de ejecución, en donde venía la firma de Armando Saldaña Flores, a quien tampoco conocí y no conozco hasta el momento”.