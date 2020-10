Imponen pagos a padres de familia en colegio de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Padres de familia del Centro Educativo Hellen Keller manifestaron su inconformidad debido a unas nuevas cláusulas, que prácticamente les están obligando a firmar y de las cuales no les avisaron previamente.



Esto ocurrió en el transcurso de la semana, cuando los padres de familia fueron citados a recoger los libros de texto de sus hijos, donde les pidieron de manera insistente firmar un documento donde se anexaban cláusulas a su contrato que protegen a la institución ante cualquier eventualidad causada por la contingencia sanitaria.



“Leo y resulta que la cláusula 35, o no recuerdo bien el número, especificaba que yo como padre de familia me comprometía a cubrir en tiempo y forma el costo total de las mensualidades”, señaló de manera anónima uno de los padres afectados.



“Yo estaba en la disponibilidad de firmarlo, pero no me gustó que en ninguna parte de la cláusula, la institución no especificara que en caso de una situación como la que describe (por la pandemia), pues también el colegio está dispuesto a reducir el costo de las mensualidades, todo fue unilateral, fue lo que a mí no me pareció”.







No estaba en el contrato



Según los inconformes, este agregado no les fue notificado cuando firmaron el contrato al inicio del ciclo escolar, aunado a que decidió aplicar un aumento en las colegiaturas.



Aunque se acudió al centro educativo en la colonia Praderas para conocer la postura de los directivos ante estas decisiones, solamente expresaron que no se encontraban los encargados y se tendría que programar una cita en próximos días.