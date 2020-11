Imponen toque de queda el fin de semana de Acción de Gracias en San Antonio

Escuchar Nota

"Amigos, debido a estos números y a la preocupación de que los contactos cercanos durante las vacaciones de Acción de Gracias los empeoren significativamente, el juez y yo hemos decidido imponer un toque de queda", dijo el alcalde de la ciudad, Ron Nirenberg.



Las autoridades locales de San Antonio decretaron un toque de queda para el condado de Bexar debido al aumento de casos de coronavirus y las posibles grandes reuniones que las autoridades de salud pública prevén durante el, enmendaron las órdenes de salud pública locales para imponer un toque de queda de 10 p.m. a 5 a.m., comenzando mañana por la noche, 26 de noviembre de 2020, y se extiende hasta el lunes por la mañana.Los residentes no pueden reunirse fuera de su hogar durante estas horas, con la excepción de buscar servicios en una empresa.Esto incluye reunirse en el patio trasero de una casa privada; tanto las personas como los propietarios podrían recibir una multa de hasta mil dólares por violar el toque de queda.Pueden volver a abrir a las 6 a.m. cada mañana., en la acera o para llevar después de las 10 p.m.