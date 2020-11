‘Importa más una voz colectiva que la propia’; Emiliano Monge

Escuchar Nota

“La historia es un presente que regresa hacia el pasado y desde ahí reflexiona sobre el futuro, por eso tiene un aliento mitológico. Los personajes principales de la primera parte, que son los niños del hospicio, me permitieron explorar la idea de que a los niños en los orfelinatos les negamos un futuro. Lo que quería era poner el futuro en las manos de aquellos a quienes se lo negamos y, a través de ellos, encontrar la posibilidad de hacer un regreso”, detalló Monge, quien utilizó los libros sagrados del Popol Vuh y el Chilam Balam para marcar un camino que pueda ser recorrido por “esos niños que los descubren y los devoran, habitan esas cosmogonías y las toman como algo más que reminiscencias del pasado”.

“La novela piensa en si podemos reconstruir una manera distinta de relacionarnos desde las concepciones básicas de la pareja, la familia, la amistad, el amor... repensar esas unidades que dan forma a lo colectivo.



“Quería demostrar que esas individualidades, en su manera de vincularse con la comunidad, pueden ser armables de una manera o de otra. La historia está armando y desarmando las ideas previas de lo que somos como individuos y como partes de un colectivo. La novela es una búsqueda de estar con los demás, ser parte de ellos y de nosotros y su representación aparece en la forma más allá del fondo”.

Pero en el canto de esa moneda está lo que une a la memoria y a la ficción: la experiencia. Ya sea de lo que hemos vivido y lo que creemos que vamos a vivir. Porque lo que experimentamos, incluso antes de vivirlo, se vuelve experiencia por el simple hecho de sentir que va a suceder, aunque después la experiencia puede ser otra y, entonces, tenemos dos o tres o cuatro formas de experimentar un hecho, y a mí me parece fundamental asumir ese riesgo cuando escribimos”.Por esoLas memorias de un hombre del campo son el hilo de El Cielo Árido (2012); el horror del narcotráfico aparece en Las Tierras Arrasadas (2015), y la vida de su abuelo, su padre y él mismo recalan en No Contar Todo (2018).la violencia irresoluble y una desmedida ambición capitalista que causa un irremediable daño global. Todo ello ocasiona que en el 2029 un apocalipsis ambiental provoque inundaciones que se tragan costas, que el cielo se rompa y entre por él un calor radiactivo que incinera selvas y bosques y, particularmente, que las personas se dupliquen y entablen una guerra.Es, a fin de cuentas, un libro que permite reflexionar a cerca de que, sino pensar en que la idea del falso progreso tiene una respuesta para mejorar en algo que ya sucedió. Eso me hizo querer contar un futuro que tuviera más rasgos del pasado que esas utopías que normalmente extrapolan el presente”, comentó Monge a Zócalo.Al centro de esos horrores está un grupo de niños que narran la epopeya del mundo destinado a la muerte a menos de que se cambie la forma en que se mira al otro, porqueEsos niños son la piedra fundamental sobre la que se sostiene Tejer la Oscuridad, ya quey que, como si fuera un mito, habla de todos para todos.que, al entrelazarse con el otro, da paso a un lienzo que cuenta la historia de todos ellos y de su mundo. Uno que toma forma en el inicio y termina de construirse, a lo largo de Urdimbre, Trama y Malla, las partes de la novela.“Siempre he trabajado con la idea de queLo que quería era narrar a través de la multiplicidad con el deseo de destruir la estatua del narrador sin desaparecer su narración, pero contar los pedazos de esa historia con un cambio de voz y de perspectiva. Pero dentro de esa multiplicidad tenía que haber, también, una individualidad en cada una de esas voces y por eso debían contar un poco de sí, hablar de la piedra angular de su historia, no tanto como individuos sino de lo que los hace ser lo que son para los demás y tener un lugar en la comunidad.“Por eso las voces, a pesar de que son tantas, tienen una cercanía.La novela busca, a través de sus personajes, una voz que les pertenezca a todos. Porque estamos obsesionados en buscar nuestra propia voz, una que nos diferencie de los demás, y es algo contraproducente con la idea de estar con el otro. Creo que importa más una voz colectiva que la propia. Por eso la novela se construye como un tejido en el que los personajes y sus vidas son una hebra, un hilo... son nada en ese tapete mayor”., el que nombra la unión, y crea una nueva forma de verse y compenetrarse con el otro, ser él y ser uno mismo: ser todos.ya que las palabras se deconstruyen debido a que sus hablantes caminan hacia su origen y buscan un lenguaje para todos.Aquí se convierte en un ser que, según avanza la novela, toma peso conforme va desvistiéndose y desnaturalizándose porque hay un regreso hacia su origen., porque al prohibirlas se debe reimaginar y reconstruir. En el libro lo hacen tomando como materia las mitologías que conocen, mismas que renuevan y readaptan a su mundo destrozado. El lenguaje les da una esperanza, es la única antorcha que tienen para iluminar la oscuridad”, ahondó.Aunque, Monge se desmarca y dice que “uno no decide cuál va a ser la forma final del libro que empieza”. Y aunque su libro abreva tanto de G.G. Balard y Phillip K. Dick, también lo hace de La Visión de los Vencidos de Miguel de León Portilla. Una mezcla de historia y ficción que dio paso a novela que “no es ninguna de esas cosas”., eso es algo mucho más humano, porque el tema no es el lugar ni el momento histórico, ni el entorno en el que están ni las herramientas que usan, sino la pasión por defender a los que son como tú y defender a la vida. Eso pasa en toda la ciencia ficción y en toda la literatura y yo pienso que la gran literatura no debe de tener apellidos.La que se asoma en las grietas de la sociedad y la colectividad, me gusta más que la que voltea a ver la estructura. La literatura que me interesa es la que mira a las heridas y trata de desinfectar la pus, arrancar una costra o rascar una roncha y esa es la literatura que sé hacer”, finalizó.