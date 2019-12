Importante prevenir neumonía en Adultos Mayores: Salud Coahuila

Saltillo, Coah.- Con la llegada de diversos frentes fríos a la entidad, la Secretaría de Salud (SS) de Coahuila exhorta a tomar medidas preventivas para evitar las complicaciones derivadas por neumonía, que afecta gravemente a la salud de las personas mayores.



Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud en la entidad, informó que la neumonía es un tipo de infección en las vías respiratorias que afecta directamente a los pulmones, por lo que por instrucciones del Gobierno del Estado, el Sector Salud mantiene disponibles los servicios de atención en hospitales y centros de salud las 24 horas del día, a fin de que la población acuda a solicitarlos en caso necesario.



“En las personas mayores de 60 años la respuesta inmune del organismo está debilitada, por lo que hay que prestar especial atención a los primeros síntomas de la neumonía, por lo que es muy importante tomar una serie de precauciones para evitarla”, indicó Bernal Gómez.



Refirió que es gracias al Gobierno encabezado por Miguel Ángel Riquelme Solís que se trabaja en la prevención de este tipo de enfermedades respiratorias, a fin de evitar complicaciones aún más graves en personas de edad avanzada.



Bernal Gómez mencionó que entre las medidas de prevención se encuentran el evitar los cambios bruscos de temperatura, vacunarse contra el neumococo, separar a las personas enfermas de las sanas y, sobre todo, seguir una dieta rica en nutrientes y asegurar que la persona beba al menos dos litros de agua al día. Estas son buenas medidas para mantener al organismo fuerte frente al ataque de virus y bacterias.



Así, el funcionario estatal refirió que los servicios de salud se brindan en forma habitual, no obstante el personal médico y de enfermería tiene indicaciones de estar al pendiente de la presencia de padecimientos respiratorios y sus complicaciones, principalmente en niños menores de cinco años y adultos mayores.



“Los síntomas de este padecimiento son respiración rápida, fiebre alta, dificultad para respirar, dificultad para comer o beber líquidos y no presentar mejoría, por lo que es necesario acudir a solicitar atención médica inmediata a las unidades de salud”, afirmó Bernal Gómez.



Por último, recomendó a la población en general abrigarse bien usando chamarras, gorros, guantes, bufandas, no fumar (en especial cerca de personas enfermas) ni automedicarse; mientras que a las madres en periodo de lactancia se les sugiere seguir haciéndolo e incluso incrementar las dosis, además que es importante cubrir nariz y boca al salir a la calle y cubrirlas al toser o estornudar.