Importarán acero para el Tren Maya

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Gobierno federal alista la compra de 180 mil 440 toneladas de riel de acero importado para los cinco primeros tramos del Tren Maya, componente que no será aportado por las empresas constructoras de la plataforma y vías férreas.



Fonatur Tren Maya convocó el 29 de septiembre a licitación para la compra de las primeras 29 mil 573 toneladas, para el Tramo Uno de Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche, y también publicó proyectos de convocatoria para los otros cuatro tramos, lo que solo deja pendiente los tramos 6 y 7.



Empresas que participan en la licitación advirtieron a Fonatur que, al no haber fabricantes de este tipo de rieles en México, no se puede pedir a firmas nacionales experiencia en proyectos similares, a menos que las cotizaciones deberán hacerse en dólares o euros, pues la compra de coberturas cambiarias encarecerá la operación.



Fonatur quiere la primera entrega para enero de 2021, tres meses después de la firma del contrato, pero algunas empresas pidieron dar cinco meses para la primera entrega, pues según ellas, de otra forma sólo se podrá trabajar con fabricantes de América del Norte, lo que dejaría fuera a productores de China, Corea del Sur y Japón.



Las empresas presentarán sus ofertas el 23 de octubre. Sitios de internet especializados en temas ferroviarios estiman que una milla de riel calibre 115 con el estándar norteamericano puede costar alrededor de 120 mil dólares, pero productores chinos que se anuncian en el portal de compras Alibaba ofrecen riel en 500 dólares por tonelada.