Imposible abatir pobreza sin atacar discriminación: Conapred

La titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Paciuc, afirmó que la idea de que el combate a la pobreza mejore la desigualdad social no es posible si no se toma en cuenta la discriminación y se integra al diseño de las políticas públicas.Al participar en la presentación del Prontuario de Resultados en la Encuesta Nacional Sobre Discriminación 2017, consideró necesario considerar que la sociedad no es homogénea, “las personas no se tiene que adaptar y volverse homogéneas para poder cumplir con la expectativa de la política pública”.Señaló que se tiene que hacer al revés, hay que tomar en cuenta los grupos discriminados en función del género, de la edad, en el ámbito de su residencia, su universo económico, la discapacidad, la preferencia sexual, que son prácticas de discriminación.En muchas ocasiones, expuso, el Estado ha puesto sobre el individuo, sobre la persona, toda la carga para combatir esas brechas en lugar de tomar acciones para que esas brechas dejen de existir.A su vez, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, manifestó que dentro de un Estado democrático, la no discriminación es un derecho fundamental cuya promoción, respeto y garantía corresponde a todas sus autoridades, en los tres órdenes de gobierno.Es decir, no basta con campañas edificantes, pro-igualdad, sino que se requieren medidas estructurales de prevención, combate y sanción de la discriminación, enfatizó el ombudsman nacional.Refirió que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado la necesidad de reconocer que para gestionar un proceso de cambio orientado a atender ciertos objetivos deseables desde el punto de vista social, se requiere articular metas coherentes con esos objetivos.Entre ellos, movilizar los medios necesarios y encontrar los instrumentos y mecanismos que traducen esos medios en los resultados buscados.En otras palabras, se necesita información apropiada, por ejemplo, una forma de estadística, indicadores o incluso índices para poder realizar un análisis de la situación, informar sobre las políticas públicas que deben responder a la misma y hacer un seguimiento de los avances realizados, así como medir el desempeño y los efectos generales.En el acto, la titular del Conapred presentó la plataforma en la que la población en general podrá informarse sobre todo lo relacionado con la discriminación, los estudios a nivel nacional, por rango y tema.A la presentación acudieron también la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario Alejandro Encinas, así como representantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).