Imposible que niño de 10 años haya embarazado a menor de 13

Rusia.- Mucho revuelo en redes ha causado el caso en Rusia de una niña de 13 años que afirma que un amigo de 10 años es el padre del hijo que espera.



Al respecto exponemos la opinión de especialistas Pluvio Jesús Coronado, médico adjunto del Hospital Clínico San Carlos y profesor asociado de ginecología en la Universidad Complutense de Madrid, explica que las primeras veces que un joven eyacula lo hace en muy poca cantidad y con un número muy pequeño de espermatozoides "que tienen una movilidad casi nula", lo que hace que la fecundación no sea viable. "La mayor parte del líquido que procede de la próstata necesitará al menos un año, o dos, para madurar y que su esperma pueda fecundar".



Aclara que, en condiciones de salud adecuadas, un joven puede convertirse en padre a partir de los 14 años. "No obstante, el esperma necesita tiempo para ir perfeccionándose, aunque con que un espermatozoide esté en buenas condiciones puede dejar a una mujer embarazada".



El niño de 10 años señalado por la menor como padre de su hijo, según estudios clínicos, aún no produce testosterona.



Ignacio Moncada, jefe del Servicio de Urología del Hospital Sanitas La Zarzuela y presidente de la Asociación Española para la Salud Sexual, explica que entre los 12 y 13 años es cuando los niños comienzan a eyacular, una edad paralela a la que a las niñas les suele llegar la primera regla. "A esas edades, a los jóvenes les comienza a aumentar el tamaño de los testículos, crece su testosterona, les sale vello púbico, ensanchan los hombros, su voz cambia... Símbolos externos del paso de ser un niño a un hombre. A partir del que acabe la pubertad, un chico ya está preparado para ser padre desde un punto de vista físico".