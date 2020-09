Imposible que vacuna contra la influenza provoque la enfermedad: Gatell

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las respuestas sociales en contra de las vacunas no son nuevas, desde la primera vacuna que fue la de la viruela, se empezaron a incitar reacciones de miedo, adversas al decir: “este es un producto que me puede hacer daño”, comentó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.



En la conferencia de prensa sobre el nuevo coronavirus en México, el funcionario de salud, destacó que, a lo largo de la historia de la vacunología mundial, se han ido conociendo los principios biológicos del funcionamiento de las vacunas y también las capacidades tecnológicas para desarrollar vacunas y uno de los propósitos, además de que sean más eficaces, es que sean más seguras.



Dijo que una extendida mala interpretación de la vacuna de influenza es una mentira, pues esta falsedad, consiste en suponer que vacunarse contra la influenza puede producir la enfermedad influenza, lo cual es una idea no amparada en evidencia científica, que no tiene una lógica adecuada, pues esta vacuna no tiene la capacidad de producir la enfermedad.



“La vacuna contra la influenza está fabricada con fragmentos del virus, el virus no está activo, ni puede activarse espontáneamente, entonces no es posible que la vacuna contra la influenza pueda producir la enfermedad de influenza”, afirmó.



Aclaró que, lo que si puede ocurrir es que la vacuna de la influenza en algunas personas, una pequeña proporción, pueda producirles dolor al momento de inyectarse la vacuna y puede provocarles fiebre hasta por dos días y provocar algunos síntomas en una intensidad menor, semejantes a los de la forma leve de la influenza.









Con información de Debate