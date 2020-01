Impotente padre de ‘Chelita’ ante asesinos de su hija

Escuchar Nota

Mataron amigos a ‘Chelita’

Adictos y halcones, asesinos de ‘Chelita

Van hoy a audiencia homicidas de ‘Chelita’

Siento impotencia de verlos ahí y no poderles hacer nada, ni reclamarles de cuál fue el motivo de por qué lo hicieron, yo no soy nadie para perdonar, pero es la justicia divina de esa nadie se salva,“Es la primera vez que veo a los que hicieron eso, siento impotencia de verlos y no poder hacer nada, pero hay que confiar en las leyes, de que van a hacer su trabajo, son tantas interrogantes que todavía mi cabeza no concuerda, hay que esperar a que la Fiscalía, las autoridades hagan la chamba como hasta ahorita”, agregó., el último, dijo, fue tres días antes de su desaparición donde platicaron sobre los planes de que él regresara a Castaños y pudiera vivir también con él.