Improvisan artistas la pasión del Jazzmenco en Arte Resiliente

Para Soto el interés nació porque “vi que en otros países estaban haciendo estas fusiones de flamenco con jazz y otras disciplinas”. Así, motivada por el deseo de explorar los límites de su baile le propuso al guitarrista de la Saltillo Big Band, Héctor Zárate, un trabajo en conjunto y en donde “me di cuenta de que hay algo en común entre el flamenco y el jazz, que es la improvisación, pero hay además un fuerte factor cultural sobre los pueblos de donde provienen”, explicó Soto a Zócalo en entrevista.

“En el video puede escucharse al contrabajo explorando una sensualidad muy fuerte, que puede verse también en las luces (del video)... y todo eso nos encantó, porque queremos que la gente sienta y sepa todo lo que quisimos decir. No queríamos perder toda la pasión del jazz, del flamenco... eso es lo que quisimos transmitir”, dijo Soto, quien agregó que “en la coreografía sí hay cierto lineamiento. Hay algo pactado con los músicos, también, porque durante 11 años he bailado con una pieza de flamenco pero luego bailar con una pieza de jazz en la que aún no sé distinguir remates o un montón de cosas, fue totalmente nuevo. Pero después de esas cosas, ya pude yo comenzar a improvisar, porque seguía lo que había creado y, de repente, salían otras cosas. Esas es la magia del flamenco, la magia del jazz y la magia de un arte que está vivo y no puedes encerrar”.

“El resultado de la composición no es flamenco, porque yo no soy músico de flamenco, pero sí ideé una forma de atender a lo que Melissa necesitaba en cuanto al ritmo y la atmósfera. Por eso hay compases que son muy raros para mí, por ejemplo”, detalló Zárate.



“Quería hacer algo distinto con cada una de las cuatro canciones. Fuera la iluminación, con las tomas que fueran abajo o arriba, todos al mismo tiempo en cuadro, pero lo verdadramente importante de este proyecto está en la música y en el baile. Esto es un plus para mostrarlo a la gente”, concluyó.

