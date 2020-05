Improvisan en hogares cortes de cabello

Escuchar Nota

Chihuahua.- Cuando joven, Juan Manuel López asistió a la escuela del Pentatlón Militarizado y ahí aprendió, entre otros oficios, algo de peluquero, enseñanza que nunca pensó que iba a utilizar en su propia casa, con su familia, pues se dedica a la actividad comercial.



Ahora, debido a la cuarentena obligada por el Covid-19, como otros juarenses, él ha utilizado sus conocimientos en todas las áreas posibles para salir adelante, entre ellos el de peluquería.



Y es que también por la contingencia sanitaria derivada del Covid-19, las peluquerías y salones de estilistas han cambiado su dinámica de atención a los clientes y en lugar de recibirlos a todos al mismo tiempo y hacerlos esperar turno, ahora los atienden por cita y no a todos, pues buscan evitar la saturación de los locales; otros optaron por cerrar sus puertas, como lo comentaron varios de los encargados y trabajadores de estos establecimientos.



Eso ha dado origen también no sólo a que la gente deje de cortarse el pelo o de hacerse algún peinado especial, pues la cuarentena ha motivado a los padres y madres de familia a practicar como peluqueros, o aplicar los conocimientos que tengan en la materia, como lo hizo Juan Manuel.



Viendo que el cabello de sus hijos crecía cada vez más, y estando acostumbrado a que lo usen corto como lo piden en la escuela, él se decidió a aplicar los pocos conocimientos que tiene para cortarles el pelo.



“Ya parecían hippies, les estaba creciendo como si le pusieran abono, pero no podía arriesgarme a sacarlos a la calle y llevarlos a una peluquería, que aunque esté limpia y huela bien, es mejor no arriesgarse y por eso les dije, con permiso, agarré la máquina que tenía guardada mi hija, las tijeras y a cortarles el pelo”, expresa Juan.



“Ahora que estamos en cuarentena forzosa la tienes que hacer de todo: mecánico, médico, brujo y hasta de peluquero, por eso me animé y les corté el pelo a los niños; no quedaron tan mal, creo que lo seguiré haciendo”, comenta.



Mientras, a la par de esta situación, en las peluquerías y salones de estilistas han cambiado la forma de trabajar por la contingencia de salud, lo que además ha provocado que la afluencia de clientes se redujera en la mayoría de los casos un 50 o 60 por ciento y en algunos hasta el 70 por ciento, comentan los peluqueros y estilistas.