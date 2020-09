Mandan ‘a la congeladora’ impuestos a comida chatarra en el Senado

Escuchar Nota

“No hay en este momento, ninguna intención de generar por parte del Senado, nuevos impuestos ni modificar cuando nos llegue la Ley de Ingresos, para establecer nuevos gravámenes”, expresó.



de sus compañeros que proponen impuestos en bebidas azucaras y el fuero, sin embargo, Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y promotor de una de las propuestas, dijo que si los empresarios no modifican la fórmula de sus productos sí buscará aplicar nuevos impuestos.MILENIO publicó en su edición del fin de semana queen la agenda legislativa de Morena en el Senado se prevén varias reformas relacionadas con los alimentos y bebidas chatarras; así como su intención de gravarles nuevos impuestos. Incluso, en agosto pasado se dio cuenta de que los senadores morenistas Salomón Jara y Alejandro Armenta presentaron propuestas, por separado, sobre este tema.Al respecto, Alejandro Armenta dijo que no retirará su propuesta,a refrescos y alimentos con alto contenido calórico no tiene el aval del grupo parlamentario.Sin embargo, reiteró que en el futuro inmediato tendrá que hacerse una revisión de la política fiscal, para paliar los efectos negativos que la pandemia por covid-19 trajo a la economía.de la República y tampoco de aumentar impuestos a los refrescos y la comida “chatarra”, como es la pretensión de varios senadores de Morena.precisó que en el tema del fuero, el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, manifestó formalmente su decisión de no acompañar esta reforma a la Constitución.Dijo que esta decisión es inquebrantable, pues estos partidos no están de acuerdo en que se elimine de la Constitución el fuero al presidente de la República., no afectará la operatividad del gobierno.Con información de Milenio