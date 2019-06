Impugna FGR amparo a ONG para conocer investigación de Duarte

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un tribunal federal desconocer la calidad de "víctima de la corrupción", otorgada por un juez federal a una asociación civil, en la investigación contra los funcionarios que negociaron con Javier Duarte su sentencia de 9 años de prisión.Tanto la Visitaduría General de la FGR como la Delegación de la Fiscalía en al Ciudad de México presentaron sus recursos de revisión contra el fallo del juez que concedió ese reconocimiento a Tojil Estrategia contra la Impunidad, en un criterio judicial inédito.El origen del litigio es una denuncia del organismo no gubernamental ante la Visitaduría, que derivó en una carpeta de investigación por delitos contra la administración de la justicia y cohecho contra quienes pactaron con Duarte su condena, principalmente la fiscal Martha Estela Ramos Castillo.Para Tojil, la sentencia de 9 años de prisión impuesta a Duarte es desproporcionadamente baja en comparación con los desfalcos e ilícitos que se le atribuyen haber cometido como Gobernador de Veracruz.El organismo civil intentó ser reconocido como víctima de los delitos del ex mandatario, acceder al expediente y tener una incidencia directa en las diligencias, pero ese derecho les fue negado tanto por la FGR como por un juez de control, razón por la que recurrieron a una demanda de garantías.El pasado 31 de mayo Juan Mateo Brieba de Castro, Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió ese derecho al organismo no gubernamental, lo que también implica darle acceso a las actuaciones de la investigación.