Impugna Gertz reglas de Hoy No Circula

Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, presentó una demanda de amparo en la que nuevamente cuestiona las reglas del programa Hoy No Circula para otorgar el holograma cero.El amparo fue presentado por Gertz a título personal, y un juez federal le requirió hoy aclarar con mayor precisión los actos que reclama.Gertz cuestiona la Norma Oficial Mexicana de Semarnat que regula los programas de verificación, así como el punto 7.4.1 inciso B del programa de la Ciudad de México para 2019.En este último, se permite el holograma cero para vehículos que no cuenten con Sistema de Diagnóstico a Bordo (SDB), siempre y cuando no rebasen ciertos topes de emisiones en una prueba dinámica o estática aplicada por el verificentro.Gertz ha impugnado desde hace años las reglas a los autos viejos para acceder al holograma cero, tanto a título personal como en calidad de Rector de la Universidad de las Américas (UDLA).En febrero de 2017, la UDLA logró una suspensión en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la que se ordenó a un verificentro otorgar el holograma cero pese a que el vehículo revisado carecía de SDB."Este tribunal colegiado considera que nada varía el resultado de emisión de contaminantes, que es lo que a las normas ambientales importa, el hecho de que el vehículo de la quejosa tenga o no la tecnología SDB", afirmaron en ese caso los magistrados.Ocho meses después, la Segunda Sala de la Suprema Corte aclaró que este tipo de suspensiones eran improcedentes, con lo que evitó otra crisis ambiental como la que provocó en 2015 su criterio en favor de expedir hologramas cero sin importar la antigüedad del vehículo.Los criterios recientes de la Corte han desalentado la presentación de este tipo de amparos, por lo que el titular de la FGR es de las pocas personas que los siguen realizando.La versión 2019 del programa de verificación parece resolver, al menos en parte, la posible discriminación hacia los autos anteriores a 2006 que carecen de SDB.Lo anterior porque se les permite el holograma cero si pasan la prueba de emisiones.