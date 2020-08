Impugna Morena y Acción Nacional elección en Coahuila e Hidalgo

Escuchar Nota

"El entorno sanitario actual y las condiciones restrictivas que orillaron a la suspensión del proceso electoral ordinario crearon un vacío en el orden jurídico, en el que el proceso comicial deja de encuadrar en un proceso ordinario", indica la impugnación presentada por el PAN.

"El Instituto Nacional Electoral invade el ámbito constitucional de competencia del constituyente del Estado de Coahuila, impactando en el desarrollo del proceso al introducir plazos arbitrarios, erigiéndose, sin facultad, como autoridad materialmente legislativa al romper la subordinación jerárquica de sus determinaciones con la norma reguladora".



"La responsable tenía la obligación de consultar a la máxima autoridad en materia de salubridad si es factible la reanudación y movilidad de personal y de la ciudadanía para el desarrollo de los procesos electorales, así como consultar y analizar la propuesta de la Secretaría de Salud respecto si es factible reanudar los procesos sin poner en riesgo la salud de la población.



"La autoridad responsable debió maximizar el derecho a la salud de la ciudadanía, consultando a las autoridades sanitarias respecto a la viabilidad de reanudar los procesos electorales, y a partir de la información que se le proporcionara evaluar los riesgos", agrega el recurso presentado por el representante de Morena ante el INE, Carlos Suárez.

"Revocar el acuerdo impugnado, así como las consecuencias que se generaron con motivo del acuerdo con la finalidad de salvaguardar el derecho a la vida y a la salud de los ciudadanos de los estados de Coahuila e Hidalgo, así como su legítimo derecho a votar en condiciones que no afecten su salud", asevera el documento.

para realizar las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila el 18 de octubre, por considerar que no existen condiciones sanitarias.En ambos recursos -uno presentado el lunes por la dirigencia nacional morenista y otro el domingo por el Comité Estatal del PAN en Coahuila- se acusa al INE de no someter a consideración del Consejo de Salubridad General la intención de reanudar el proceso, suspendido en abril ante la pandemia por Covid-19.Los dos partidos advierten que la elección debe manejarse como extraordinaria, pues la fecha legal ordinaria era el 6 de junio, y es necesario, incluso, la intervención de los Congresos locales para legislar en la materia.Argumenta que en abril, en el acuerdo de suspensión de la elección, el INE se comprometió a fijar la nueva fecha en coordinación con el Tribunal Electoral, federal y estatales, los organismos electorales y los Congresos locales, y tomarían como base de su decisión la información que les proporcionara la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General.no se tomó en cuenta a todas estas autoridades.Morena también acusa a los consejeros de no realizar una consulta a la máxima autoridad de salud en el País en este momento de emergencia sanitaria., que legitimen la competencia, también es su obligación trabajar de manera conjunta con las autoridades sanitarias.