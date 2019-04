Impugnan fallo de CFE para compra de carbón

La empresa Minera y Acarreos Flores, S.A. de C.V., ganadora del 50% de la licitación para la compra de 330 mil toneladas de carbón por parte de la CFE, hizo uso de información privilegiada para ofrecer precios por debajo de la competencia, lo que le valió ganar ventaja y obtener prácticamente la mitad de la compra.Esta empresa se encontraba dentro del grupo de productores que ofertaron a través de Prodemi, sin embargo se retiró y ofreció el producto un 6% por debajo de los demás productores agrupados en la promotora.El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anunció que por esa razón, los cerca de 90 productores que obtuvieron el resto de la licitación decidieron este domingo impugnar el proceso, aunque ello implique retrasar la compra un par de meses más.El Gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, denunció ayer que la empresa Minera y Acarreos Flores, S.A. de C.V., ganadora de una licitación para proveer más de 150 mil toneladas de carbón a la CFE, habría utilizado información privilegiada para obtener el contrato, lo que llevó a cerca de 90 productores a impugnar el proceso.“Ellos han decidido impugnar el fallo, aun con todo lo que esto conlleva, porque lo que sucedería de manera inmediata es que retrasaría de nueva cuenta los pedidos de carbón, estamos hablando hasta de dos meses más.“Uno de los miembros que ya estaba dentro de los productores que se habían puesto de acuerdo, incluso con Prodemi, para de alguna forma todos los productores que así lo quisieran pudieran entrar, no respetó el acuerdo, se salió y entró a uno de los concursos, pero además con información privilegiada, porque ya sabía él el precio a ofertar por parte de la Prodemi, eso no es transparencia”, señaló.De acuerdo con información vertida por los productores que participaron a través de Prodemi, ellos habían acordado un precio de mil 125 pesos por tonelada, mientras que Minera y Acarreos Flores ofertó a un precio 6% más bajo, mil 68 pesos por tonelada.Marcelo Torres Cofiño, presidente del Congreso del Estado, dijo que no existe voluntad del Gobierno federal para ayudar a los carboneros de Coahuila y acusó que hay favoritismo para algunos productores, por lo que exigirán mayor transparencia en los procesos y que se investigue a quién se favorece con esta licitación.