Impugnan primer contrato de Refinería de Dos Bocas

Debido a que las empresas ganadoras Van Oord y Grupo Huerta Madre no tienen la capacidad para realizar los trabajos de preparación y retiro de materiales de los predios donde se construirá la refinería de Dos Bocas, El Consorcio Boskalis impugnó la entrega de un contrato de cuatro mil 968 millones de pesos otorgado por Pemex Transformación Industrial, informó El Sol de México ‘Las bases de la invitación no fueron respetadas, es por ello que solicitamos sea reconsiderado el fallo de fecha 24 de mayo de 2019 en el cual resultó ganadora la empresa Grupo Huerta Madre y se revoque el fallo por violar en agravio y perjuicio de mi representada el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’, pidió Francisco Javier Trejo Uc, representante Legal Común del Consorcio Boskalis a Pemex.De acuerdo al Sol de México, dijo que tampoco hay certeza de que la propuesta de Van Oord haya sido evaluada correctamente ni que sea técnicamente suficiente para desarrollar en tiempo y forma los trabajos de limpieza, ni hay garantía de que los precios ofrecidos sean suficientes para el proyecto de obra en Dos Bocas.El recurso de reconsideración presentado ante Pemex, al que tuvo acceso El Sol de México, asegura que el capital para crear Grupo Huerta Madre es de 60 mil pesos, lo cual limita su capacidad económica, así como el proyecto de Dos Bocas puede verse viciado o retrasado por falta de experiencia y recursos.El contrato para la Conformación de Plataformas para el Proyecto de Nueva Refinería en Dos Bocas, debe ser asignado a empresas con una gran trayectoria laboral, tal y como lo señalan las bases.Pemex Transformación Industrial adjudicó el 24 de mayo de 2019 al consorcio holandés Van Oord y a su socio Huerta Madre, una empresa creada una semana antes del fallo, un contrato valuado en cuatro mil 968 millones de pesos para los trabajos de preparación y retiro de materiales de los predios donde se construirá la refinería.Jorge Arganis Díaz Leal, director de PTI Infraestructura de Desarrollo, envió el 18 de marzo de 2019 invitaciones restringidas a tres empresas para participar por los primeros trabajos en la obra.También, se integró el consorcio de Boskalis Marine Contracting and Offshore Services y por Boskalis International, Caba Servicios de Personal, GAMI Ingeniería e Instalaciones y Mexicana de Dragados. Otro más lo formaron Dredging International e Idinsa.La empresa Grupo Huerta, se constituyó el 17 de mayo de 2019, una semana antes de darse el fallo. ‘Al resultar ganadora la empresa Grupo Huerta, PTI-ID cae en una contradicción de facto, toda vez que en las bases solicitan de manera imperativa que las empresas tengan experiencia, pero el ganador de la invitación restringida resultó ser una empresa de reciente creación’, expresa Francisco Javier Trejo Uc y añadió que las bases de la invitación restringida se modificaron cuatro veces, lo que causa un agravio a las participantes.‘Los días transcurridos entre la emisión de las bases finales, es decir el 14 de mayo, y la fecha de entrega de propuestas, 22 de mayo de 2019, es una cantidad de tiempo extremadamente reducida para la preparación de un proyecto’.