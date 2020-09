Impugnará Margarita Zavala resolución del INE tras negar registro de México Libre

Escuchar Nota

"Impugnaremos de inmediato esta absurda decisión".

"Contrario a derecho y sin fundamento alguno, hoy el Consejo General del INE ha negado el registro a México Libre. Queremos manifestar puntualmente que impugnaremos de inmediato esta absurda resolución”.

Luego de que el, Margarita Zavala anunció que impugnarán dicha decisión.Mediante un video difundido en sus redes sociales, la ex primera dama advirtió:La también ex candidata presidencial y esposa del ex presidente, agregó en su video: