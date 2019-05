Impugnarán liberación del ‘Cabrito’ Arellano

Que la defensa legal del ex futbolista Jesús "El Cabrito" Arellano haya presentado pruebas que hasta el momento desconocían sorprendió a la Fiscalía, y por ello presentarán una impugnación a partir de la próxima semana.Después de que hace dos años la Jueza de Control, Aída Aracely Reyes, emitió una orden de aprehensión contra Arellano ante la acusación de una violación a su sobrina de 19 años, ayer la misma jueza ordenó su liberación, por considerar que había insuficiencia de pruebas."Considero que la Fiscalía está en desacuerdo con la decisión de la juez; las pruebas que presentó este imputado no fueron ofertadas en forma previa ante la Fiscalía, para que la Fiscalía las hubiera valorado objetivamente", dijo el Vicefiscal Luis Enrique Orozco."Se presentaron hasta el momento en que esta persona, después de una amplia búsqueda fue presentada ante un juez de control, fue imputada y fue solicitada su vinculación. Fue hasta ese momento en que estas pruebas se ofrecieron y se desahogaron, no en un momento anterior, e insisto, desde el punto de vista jurídico estamos en desacuerdo".Por ello, anunció Orozco, la Fiscalía presentará una impugnación la próxima semana."Estimamos algunas fallas que significaron una afectación al principio de igualdad y contradicción en el procedimiento y que desde luego produjo la decisión de no vinculación a proceso"."Es claro que el imputado y la defensa tienen ese derecho, de presentar datos y medios de prueba, nadie puede negarles ese derecho, sin embargo consideramos que el procedimiento no fue el correcto y la valoración que la juez hizo es algo que se habrá de estudiar y expresar en los argumentos pertinentes a la hora de impugnar la decisión de no vinculación a proceso".Arellano salió ayer del Penal del Topo Chico a las 21:50 horas.