Impugnarán licitación de CFE

Productores de carbón adheridos a la Prodemi (Promotora para el Desarrollo Minero) de la región se reunieron ayer al mediodía para realizar una manifestación permanente a Comisión Federal de Electricidad por haber permitido que un empresario local se llevará 165 de las 330 mil toneladas de carbón que se autorizaron para comprar en estos meses mediante una licitación.Los presidentes de las Uniones Nacional y Mexicana de Productores de Carbón, César Ceniceros y Óscar Fuentes Náñez convocaron una reunión con los poco más de ochenta empresarios adheridos a las uniones para definir su postura por la decisión de Comisión Federal de Electricidad de haber permitido que la empresa Minera y Acarreos Flores S.A. de C.V. se llevará la mitad de las toneladas de carbón de este pedido emergente.“Ese volumen estaba destinado a los pequeños productores de carbón por medio de la Prodemi. Ese acuerdo no se respetó y CFE lo echó abajo, por eso la asamblea decidió impugnar esa licitación y se va a hacer una manifestación permanente de todos los productores”, aseguró Óscar Fuentes.Los productores de carbón juntarán a sus trabajadores y los convocarán a esta megamanifestación contra CFE hasta que algún funcionario de la paraestatal se presente y explique porque no respetaron el acuerdo.Óscar Fuentes aseguró que legalmente se puede echar abajo esa licitación y aseguró que para ello demostrarán ante CFE que el empresario que ganó esas 160 mil toneladas de carbón mintió o maquilló algunos de los requisitos que exigía la paraestatal ya que presuntamente no cumple con ellos.Será la Prodemi quien tenga que impugnar esa licitación y se encargará de todos los trámites legales para tal fin, mientras tanto, todos los mineros se manifestarán en contra de esta decisión porque se dijeron traicionados por la dependencia federal y por la empresa que se aprovechó de la situación.Minera y Acarreos Flores, empresa que obtuvo en licitación el abasto a CFE de 165 mil toneladas de abasto de carbón, a través de su apoderado jurídico David Rangel, amagó con impugnar también por su parte los contratos obtenidos por la Prodemi, ya que dijo, el conflicto que generan los carboneros inconformes solo pone en riesgo el pedido.“Tenemos los elementos jurídicos y legales para tomar esas acciones, permisos y estudios de impacto en nuestros tajos, pero si se va a impugnar pues también habrá que hacerlo a la Prodemi, puesto que hay por lo menos tres o cuatro empresas que colindan con el tajo de Minera y Acarreos Flores y una de ellas está muy pegada a una unidad habitacional”, señaló.Señaló que con esta acción ponen en riesgo el pedido y si se impugna entonces pedirán que se revisen las supuestas 80 fuentes de abasto que dicen tienen para el pedido que la Prodemi obtuvo.“Somos una empresa seria, no violamos ninguna ley, además de que, si siguen haciendo estas cosas mediáticas, van a poner en riesgo su propio pedido”, indicó.Minera y Acarreos Flores ya reportó a la CFE el carbón afuera en patio listo para embarcarse y fue revisado por autoridades federales.Pero del otro lado, señaló, de las 70 supuestas empresas que maneja Prodemi solo 20% son productores de carbón, el resto, 80%, solo práctica el coyotaje, indicó.Argumentó que si siguen las falsas acusaciones de los coyotes de las uniones se solicitará con respeto a la CFE que se hagan las ofertas públicas para ver quién es quién en realidad tuvo errores y revisar cada detalle de cada una de las empresas que la promotora reportó.