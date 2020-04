Impulsa CRE ventas de energía limpia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Comisión Reguladora de Energía aprobó un mecanismo para la venta de energía eléctrica a usuarios residenciales o pequeños negocios que buscan acceder a energía limpia. A través de dos esquemas, se puede invertir en instalación de equipos y distribuir a varios vecinos la energía generada.



El primero caso, conocido como medición neta, el usuario instala paneles para generar electricidad, consumir y vender los excedentes a sus vecinos. Se requiere un medidor bidireccional para saber cuánta energía envía y recibe.



En el segundo, facturación neta, se instala paneles y toda la energía generada se vende a usuarios cercanos. Se requiere un medidor unidireccional para saber cuánta energía se envía.



Para ambos casos es importante que los usuarios compartan el mismo punto de interconexión, nivel de tensión eléctrica, ya sea baja o media y tarifa.



Los usuarios con tarifas distintas no pueden intercambiar energía, pues el precio será asignado entre los privados tomando como base el precio de mercado. Esto permite celebrar contratos con usuarios de suministro básico, que antes no podía realizarse porque no había regulación.