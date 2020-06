Impulsa energía IP en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo.- Al menos 15 proyectos de generación de energías limpias en Coahuila están en vilo debido a las disposiciones del Gobierno federal en la materia, afirmó el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, quien dijo que esto podría ahuyentar las inversiones.



“De energías limpias traíamos 15 proyectos, no solo con China, con diferentes países; estamos pendientes porque al final estos cambios en el Gobierno federal, estas disposiciones que han sacado, aunque ya hay un amparo que las está frenando, hay incertidumbre; o sea, sí hay proyectos que ahorita están en stand by esperando a que haya una definición en el Gobierno federal.



“Tú no puedes esperar que haya una inversión grande, millonaria en dólares, para que luego te digan si te compran o no te compran la energía”, explicó.



El funcionario dijo que estos 15 proyectos no representan una gran cantidad de empleos, sin embargo, sí son una oportunidad para el desarrollo de negocios, y agregó que depende de la Comisión Federal de Electricidad su viabilidad, pues es quien define la manera en que se conduce la energía generada.



“Tenemos mil 500 millones de dólares en 15 proyectos, recuerden que tenemos proyectos que están a prueba, por ejemplo en Acuña, los proyectos de Enel. También allá hay un amparo para seguir haciendo esas pruebas, pero dependen de que la Comisión Federal transporte esa energía”, advirtió Guerra Pérez.