Impulsa Latinoamérica iniciativas de reciclaje

“El resultado más visible es el compromiso de los ciudadanos por respetar la Ordenanza y rechazar productos plásticos de un solo uso. Respecto a los diferentes locales comerciales, su empeño por sustituir estos productos por otros más amigables con el planeta”, cuenta la impulsora del proyecto aprobado hace poco más de un año.

El reciclado de Repensando el Ciclo en Barrio 31, en la ciudad de Buenos Aires impulsa la tendencia “cero basura” para todo Argentina.

El reciclado de plástico resulta fundamental en sectores rurales de Argentina, donde se usa para crear viviendas.

Un empleado elabora placas de plástico reciclado para construir viviendas en la localidad de Cajititlán, en Jalisco.

Entre las metas alcanzadas hasta ahora, desde la organización destacan que la higiene de las calles y el ambiente mejoró notablemente; que las cooperativas venden el plástico directamente a un procesador del mercado formal, sin intermediarios; y que se trata del primer servicio residencial de residuos orgánicos en Buenos Aires.El objetivo de McKinsey.Org es expandir el modelo al resto del mundo para crear programas de “basura cero” e iniciativas de reciclado para los gobiernos, las ONG y el sector privado.José Luis Pérez se propuso cerrar elde ese material y convertirlas en productos que tengan un uso como joyas, artículos decorativos, promocionales, reconocimientos o mesas, entre otros.Para ello, fundó, una organización que opera en Ciudad de México y en la quepara convertirlas en emprendedoras y han acopiado y transformado más de 40 toneladas de vidrio.De acuerdo con datos del Banco Mundial, del total de residuos generados en Latinoamérica y el Caribe, el 52% son comida y material orgánico, el 13%, papeles y cartón, el 12% plástico y el 4% vidrio.El fundador y director general de Cerrando el Ciclo quiere llevar el proyecto a nivel nacional y fortalecer las tres categorías que poseen: los artículos de vidrio, el stoneglass –el material fundido que se puede utilizar en la industria de la construcción-, y la maquinaria y los equipos para que las personas puedan tener unade este componente.Elbusca fomentar, entre los habitantes de la Región Metropolitana de la capital chilena, un cambio de visión respecto de los residuos, es decir, que los vean como recursos y entiendan que existe una responsabilidad compartida en su gestión.Así lo explica el secretario regional ministerial de Medio Ambiente, Diego Riveaux, y cuenta que, en 2016, se aprobó el financiamiento por alrededor de 5 millones de dólares para apoyar tres iniciativas en torno al, que se basaban en la capacitación y difusión, el estudio para obtener información, y la construcción de una red de 22 puntos limpios.Los resultados observados fueron que, con la difusión, alcanzaron a dos millones de personas; con el estudio, llegaron a mil hogares; y en cuanto a los puntos limpios, alegan que se encuentran en la fase final de su construcción.Actualmente, según manifiesta Riveaux, en la Región Metropolitana de Santiago hay alrededor de, pero en su visión, para lograr mayores tasas de reciclaje es necesario desarrollar alternativas mixtas de recogida de materiales y fortalecer políticas públicas locales para la prevención en la generación de residuos.Chile está decimotercero en el listado de países de su región que mayor cantidad de basura generan, con 1.15 kilos per cápita cada día.“Es necesario educar a los ciudadanos sobre el reciclado y su responsabilidad en él”, analiza la vocera dely añade que, además, un factor importante sería tener un sector informal coordinado y empoderado, que pueda ofrecerle al mercado grandes volúmenes de productos reciclados. 