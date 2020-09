Impulsan el turismo con el deporte motor

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El turismo de motor se ha convertido en Coahuila una de las reactivaciones económicas más rentables, por ello se le ha dado un impulso importante, como es el caso de varios eventos a realizarse en la entidad en próximas fechas.



Uno de esos eventos es la Ruta Raptor 2020, en donde se espera al menos la presencia de 100 vehículos todoterreno, en lo que son coches off road.



Esta actividad es para la región sur de Coahuila, siendo principalmente para Saltillo y Arteaga, en donde se desarrollará.



El organizador del evento es Raptors Off Road, club que durante estos días tuvo acercamiento con el director de Vinculación de Sectur Coahuila para ver los detalles y protocolos de seguridad. Este certamen se realizará el próximo 26 de septiembre.



Otro evento a llevarse a cabo es el Carbonazo 2020, el cual debió recorrer fechas debido a la cuarentena.



Organizado por Club Carboneros ATV, este certamen de motos y coches ATV, espera reunir al menos a 500 familias, por ello se reunieron con la directora de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, Azucena Ramos, para ver protocolos y la manera en que se apoyará para no tener ningún riesgo.



Carbonazo genera una gran derrama económica en la Región Carbonífera, por ello su importancia en la reactivación de turismo en Coahuila. También están determinando la fecha a efectuarse.