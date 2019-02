Impulsan talento mexicano en Nacional de Videojuegos

El videojuego Tyr: Chains of Valhalla de la categoría Desarrolladores profesionales, de Ennui Estudio, obtuvo el primer lugar en la Cuarta Edición de Concurso Nacional de Videojuegos MX, cuyo objetivo es impulsar el talento mexicano en este rubro.En el certamen, en el que se registraron 651 concursantes, se entregaron más de un millón de pesos en premios, tanto en especie como en efectivo, y el ganador se presentará en el Electronic Entertainment Expo (E3), uno de los mayores eventos de videojuegos a nivel mundial.En la premiación estuvo presente el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Juan Lozano Tovar, quien señaló la importancia de registrar los productos de los creativos mexicanos, ya que eso permite protegerlos en el momento de su comercialización.México no sólo es consumidor de videojuegos, también es productor, en el país hay talento que se dedica de manera profesional al desarrollo de este tipo de entretenimiento, o bien que se dedica de forma inicial como amateur.La industria de los videojuegos en México vale más de 32 millones de pesos, y ésta muestra un crecimiento constante, ya que tan sólo en México existen más de 65 millones de gamers, por lo que vale la pena impulsarla y motivar tanto a creadores como a gamers a continuar con sus actividades asociadas al tema.“Muchas de las cosas que ponen en los juegos son objeto de protección desde el nombre del juego los diseños del mismo, no solamente de la perspectiva de derechos de autor sino también de las marcas y diseños que desarrollan, todos esos elementos forman parte de ello que pueden proteger a través de la propiedad intelectual”, señaló Lozano Tovar.Además, hizo un llamado a los creadores de videojuegos a utilizar los instrumentos de la propiedad intelectual para seguir haciendo su pasión, con el fin de que se integre en su vida y con ello obtener ingresos sin riesgo a un plagio de su obra.Por su parte, Michael Lewis, directivo de Entertainment Software Association (ESA) indicó que los videojuegos son importantes debido a que cumplen con labores sociales como reunir a las personas, y brindar oportunidades a los creativos, quienes participan de diversas maneras en la creación de un videojuego.La industria de los videojuegos conjunta el trabajo de muchas personas, abogados que protegen los derechos de autor, las personas que hacen los videojuegos o que los venden. Es una industria que brinda muchas oportunidades y en México éstas están creciendo”, señaló.En el evento, el ejecutivo invitó al público a participar en la quinta edición del concurso, el cual se llevará a cabo en el 2020.