Imputan a 14 televisoras españolas por participar en fraude musical

Escuchar Nota

España.- La Audiencia Nacional de España imputó a 14 cadenas televisivas por colaborar en un fraude que permitía que una empresa cobrara millones en regalías y beneficiar a quienes transmitían su contenido.



Estas empresas son señaladas por delitos de corrupción “por medio de organización y/o grupo criminal” y tienen cinco días para preparar su defensa ante las acusaciones que los relacionan con la empresa SGAE, la cual cobraba por el uso de canciones o extractos de las mismas a costos millonarios, afirmó El País.



La primera denuncia del caso se realizó en 2016. Dicha empresa tomaba canciones de dominio popular o reconocidas y cambiaba notas o estrofas, las registraba como propias y se las daba a las televisoras para que las transmitieran solas o como extractos durante la madrugada, cuando aproximadamente uno por ciento de la audiencia se colocaba frente a la pantalla.



Esta forma de operar fue llamada “la rueda”, el registro de variaciones tan pequeñas a la original que no son identificables, lo que ha llevado a la empresa a obtener ganancias de 100 millones de euros entre 2006 y 2011, informó la agencia EFE.



Normalmente al emitir las canciones, en caso de ser originales, deben cobrar derechos, por lo que así la empresa que al utilizar estas canciones modificadas no los pagaban y se quedaban con el 50 por ciento de los recursos y el otro 50 por ciento se los quedaba la empresa que registraba la obra.



Las televisoras aseguraron en el pasado no sabían que se realizaba esto con las obras, pero el juez aseguró que la omisión no los exculpa por ser “sujetos de derechos y obligaciones”.



Las televisoras que se enfrentan a este proceso son:



• Radiotelevisión Española



• Atresmedia, Mediaset



• Canal Sur



• Televisión de Extremadura



• Radiotelevisión del Principado de Asturias



• Televisión de Galicia



• Radiotelevisión de Aragón



• Televisión de las Illes Balears



• EITB



• Telemadrid



• Televisión Pública de Canarias



• Radiotelevisión de Castilla y León



• Televisión de Castilla La Mancha