Imputan a Juan Collado tráfico de influencias

Ciudad de México.- Juan Collado y un exalto mando de la FGR fueron imputados penalmente por archivar en forma presuntamente ilegal una investigación por lavado y realizar gestiones indebidas, para tratar de descongelar en Andorra 76.5 millones de euros del abogado.



El litigante y Alberto Manuel Alcántara, hasta el año pasado titular de la Coordinación General de Investigación (CGI), área de asuntos relevantes de la Subprocuraduría de Delitos Federales, fueron imputados de tráfico de influencias y delitos contra la administración de la justicia.



El primero de los ilícitos es castigado con 2 a 6 años de prisión y de 30 a 100 días multa, mientras que el segundo con 3 a 8 años de cárcel y el mismo monto de la multa referida. Ninguno amerita la prisión preventiva oficiosa.



De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, ambos comparecieron el miércoles ante Juan Carlos Ramírez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, y solicitaron duplicar el plazo legal para que les definan si serán o no vinculados a proceso.



En marzo de 2015 todas las cuentas bancarias del Banco Privada d'Andorra (BPA) fueron congeladas, luego de que Estados Unidos acusara que en esa institución financiera las mafias rusa y china lavaban activos.



Entre los afectados, estaba Collado, a quien le inmovilizaron 76.5 millones de euros, unos 85.2 millones de dólares.



El litigante presentó una denuncia ante la FGR, como parte de una estrategia para demostrar la licitud de los recursos, argumentando que el dinero congelado procedía de los 84 millones de euros en ingresos que contabilizaron en 14 años las casas de empeño que fundó su padre.



También dijo que provenían de su actividad profesional, con clientes a los que cobraba hasta mil 500 dólares la hora por sus servicios legales.



En marzo del 2017, cuando Raúl Cervantes estaba al frente de la PGR, fue archivada la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-EXT/0001901/2016, luego de que el Ministerio Público Federal determinara que no existía el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.



En la audiencia de este miércoles, según la información recabada, se señaló que la PGR no notificó a la Secretaría de Hacienda este no ejercicio de la acción penal, lo que impidió que la decisión ministerial fuera impugnada por esa dependencia.



Cabe destacar que a finales de 2018, el juez federal Arturo Medel resolvió que la orden de archivar esa indagatoria quedaba firme, es decir, que era ya una cosa juzgada en México y que Collado no podía ser imputado por lavado porque sus recursos eran legales, lo que sirvió para que Andorra desbloqueara el dinero.



Según las fuentes consultadas, la FGR señaló en su imputación que cuando Collado hizo promociones en esta indagatoria, le envió oficios directamente a Alcántara Martínez, y no al agente del Ministerio Público.



Al mismo tiempo, Alcántara supuestamente pidió indebidamente a las autoridades de Andorra que le descongelara el dinero al abogado.