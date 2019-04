IMSS alerta sobre daños en la piel por exposición al sol

En esta temporada vacacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social alertó sobre los daños en la piel que puede ocasionar la exposición al sol, y advirtió que en algunos casos pueden ser irreversibles.El foto envejecimiento -deterioro prematuro de la piel-, lentigos solares -manchas color café oscuro-, quemaduras, aparición de manchas blancas en el cuerpo, melasma, mejor conocido como paño, alergias y lesiones premalignas, denominadas como queratosis actínicas pueden ser algunas de complicaciones que podrían generarse por la exposición al sol.Sofía Domínguez Aguilar, dermatóloga del Hospital General Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Mérida Yucatán, explicó que si no se toman las precauciones y cuidados adecuados, estas complicaciones pueden ser irreversibles.La exposición a los rayos ultravioleta (UV), agregó, también es uno de los principales factores que originan el cáncer de piel, un padecimiento que puede ser mortal si no se detecta y se trata a tiempo.Para evitar complicaciones y mantener una piel sana, la especialista recomendó: utilizar bloqueadores solares; usar sombreros, gorras o lentes oscuros; mantenerse bien hidratado, incrementar el consumo de frutas y verduras, así como evitar la exposición a los rayos solares, principalmente de 10:00 a 16:00 horas, cuando la radiación cae de manera directa sobre la piel.Además, pidió a las personas afectadas por el sol no aplicar remedios caseros en la piel, puesto que podrían generar alguna irritación o complicación.“Es importante que quienes se expongan al sol, en ese mismo momento también eviten la cercanía con el agua, nieve, metales, arena y concreto, ya que estos elementos reflejan los rayos UV, aumentando los daños en la piel”, detalló.La dermatóloga subrayó que ante la aparición de bolitas, lunares, lesiones, cambios detectados en la piel o reacciones adicionales como fiebre, comezón, dolor, escozor o inflamación, se debe acudir con el médico familiar, pues cualquiera de estos síntomas debe tomarse como una señal de alarma.Finalmente, Domínguez Aguilar, destacó que en el IMSS se cuenta con especialistas y equipo médico que permiten, junto con una detección oportuna, combatir este tipo de padecimientos.