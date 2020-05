IMSS atenderá a pacientes no derechohabientes por Covid-19

Escuchar Nota

“Y en cada uno de estos momentos ha brindado por ética y mandato constitucional, atención a la población abierta, y así lo hará en esta ocasión ante el Covid-19”



“El único enemigo de México ahora es un virus y para hacerle frente necesitamos estar unidos, trabajar como un gran binomio Instituto y trabajadores; “el IMSS está destinado a que ante esta pandemia surja lo mejor de nosotros”, señaló.

Ante la pandemia de coronavirus, el, brindará atención a pacientes con Covid-19 no derechohabientes, respetando los derechos laborales de los trabajadores.El director, y el dirigente del, Arturo Olivares Cerda, firmaron el acuerdo para atender a población no derechohabiente en el marco de la emergencia nacional sanitaria por Covid-19.El acuerdo establece que derivado de la situación de emergencia nacional causada por la pandemia por Covid-19, el Instituto está obligado a llevar a cabo las acciones que permitan salvaguardar la seguridad y salud de la población mexicana.Se confirma, queLas personas que requieran la atención serán identificadas a través del procedimiento de derivación que prevé el convenio y los mecanismos que al efecto se encuentra implementando el Instituto.Dichos mecanismos de identificación permitirán al Seguro Social solicitar la compensación de los gastos erogados por la atención médica a fin de garantizar la estabilidad de las finanzas del IMSS.De igual forma, el Instituto se compromete a respetar íntegramente el Contrato Colectivo de Trabajo vigente y a resguardar los derechos del personal que participe en este proceso temporal para evitar sobrecargas de trabajo, prolongación de jornadas y afectación de sus derechos laborales y humanos.Se informó que la atención por parte del Instituto a personas no derechohabientes por Covid-19 se mantendrá hasta que se emita una nueva disposición en la materia.Al respecto, Zoé Robledo indicó que el IMSS ha tenido una presencia decisiva en eventos catastróficos que han afectado al país, como los terremotos de septiembre de 1985, de 2017 y epidemias como la más reciente de influenza AH1N1.