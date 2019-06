IMSS aún no sabe cómo va a distribuir medicamentos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede recibir en sus almacenes medicinas de la compra consolidada en curso, pero la forma de distribución se tendrá que decidir con base en la cantidad de contratos y tipo de productos que se adquieran, afirmó el director del organismo, Zoé Robledo Aburto.En este momento en que todavía no concluye la licitación, no hay elementos para anticipar cuál será el mecanismo. Reconoció que el instituto no cuenta con la infraestructura para ello; si se trata de "un número importante de claves", se podría contratar servicio particular.En la conferencia de prensa convocada para precisar la información sobre el comportamiento del empleo en el país, también informó que en la próxima sesión del Consejo Técnico del IMSS, a realizarse el 25 de junio, no se propondrá la discusión y eventual aprobación del Programa de Rediseño de la Estructura Organizacional, debido a que se hará una "revisión profunda" del proyecto. Esto se ha quedado pendiente porque primero se efectuó el proceso de entrega-recepción de la dirección general, a la que Robledo llegó el pasado 22 de mayo y formalmente tomará posesión del cargo en la mencionada sesión del Conse-jo Técnico.Respecto del ajuste que se se hará en el instituto con base en el plan de austeridad, indicó que se enfocará en el personal de confianza y los puestos donde se identifiquen duplicación de funciones.Sobre el tema pendiente de la distribución de medicinas, el director dijo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pidió al IMSS un análisis sobre cómo se podría replantear esa actividad, una vez que el gobierno federal asumirá la responsabilidad de entregar los insumos en todo el país.De acuerdo con la licitación LA-012000991-E82-2019 para la compra de medicinas, materiales de curación, radiológicos y de laboratorio, los fabricantes nacionales y trasnacionales deberán entregar los productos en siete almacenes del IMSS que se encuentran en la zona metropolitana del valle de México, uno del Issste en Tlalnepantla y en la sede de Laboratorios y Biológicos de México en Cuautitlán Izcalli.De esos sitios se deberán llevar los productos a clínicas y hospitales del IMSS, Issste, Sedena, Pemex, institutos nacionales de salud, hospitales de alta especialidad y 26 entidades federativas.Robledo admitió que el Seguro Social dejó de realizar las tareas de distribución hace 20 años, cuando el Consejo Técnico determinó que esta no era su vocación, por lo que ahora se tiene que ir construyendo esa capacidad.