IMSS debe pagar incapacidad por Covid, no es ‘riesgo laboral’: Index

Ciudad de México.- El Seguro Social debe pagar incapacidades a los trabajadores contagiados y no considerarlo como riesgo de trabajo, porque los contagios se dan en las comunidades y no en los centros laborales, dijo el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Aguirre Lang.



Durante la Semana de Conferencias virtuales en materia laboral Index, el líder de los maquiladores explicó que deben de otorgarse también permisos por Covid-19 para los trabajadores vulnerables por los que se den los beneficios de la incapacidad.



Por lo que afirmó: “Que no se consideren los casos de coronavirus como riesgos de trabajo porque aumentaría la prima de seguro y pago de cuotas patronal para las empresas.



“Segundo, que el IMSS brinde incapacidades a los trabajadores contagiados por Covid-19 porque la cadena de contagios se propicia en su comunidad social y no en los centros de trabajo, donde estamos cumpliendo puntual y cabalmente con los protocolos sociales”, expusó Aguirre Lang.



Agregó que los trabajadores que son vulnerables deben de permanecer en un “resguardo domiciliario” con el respaldo del Seguro Social, es decir, con incapacidades laborales “al tiempo que las empresas sigan pagando seguridad social y los salarios, de la salud empresarial depende mantener a los empleados con trabajo”.







Dijo que la revaloración del comercio exterior en México debe considerar esas tres prioridades anteriores “que implican 3 de cal por las que van de arena”.



El presidente del Consejo consideró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abre nuevas oportunidades y es momento de facilitar la integración productiva, el crecimiento de empresas a través de los esquemas globales de producción y cadenas productivas de valor



El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, José Guillermo Zozaya, explicó que cumplir con la regulación del T-MEC y las leyes laborales es fundamental para este sector.



Expusó que la situación actual es “preocupante porque la crisis sanitaria está acompañada de una crisis económica y esto pega a la industria automotriz”, en donde se registran caídas de ventas de más de 20%.



Por su parte, el representante de la Organización Internacional del Trabajo, Pedro Américo Furtado de Oliveira, dijo que México está ante una oportunidad dorada de responder a la reforma laboral, cumplirla y apegarse a los cambios.