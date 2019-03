IMSS deberá informar sobre compra de medicamentos en 2017

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a dar a conocer información sobre la compra de medicamentos en 2017 en todo el país y para los tres niveles de atención médica.El comisionado Joel Salas Suárez recordó que el nuevo gobierno federal planteó como prioridad reformar el sector público en materia de salud y ha advertido sobre el desabasto de medicamentos.‘El titular del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que la administración pasada invirtió 80 mil millones de pesos anuales en medicamentos, a pesar de lo cual prevalece el desabastecimiento. Cinco empresas concentraron las compras gubernamentales de medicamentos, por lo que ahora se revisan los contratos establecidos con ellas’, explicó.Asimismo, indicó que ‘los ciudadanos deben contar con información sobre la cantidad de dinero destinado a este rubro, la calidad de los productos, así como sus procesos de compra. De este modo, la información pública contribuirá a mejorar el abastecimiento de medicamentos en las instituciones públicas y, consecuentemente, a reducir las desigualdades en el acceso al derecho a la salud’.El INAI detalló en un comunicado que un particular requirió diversos datos relacionados con la compra de medicamentos realizada en 2017, en las 32 entidades federativas para el primer, segundo y tercer nivel de atención.‘En su respuesta, el sujeto obligado solo entregó las especificaciones correspondientes a la Delegación de Nayarit, por lo que el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI. En alegatos, el IMSS manifestó que entregaría al particular los contenidos faltantes en archivo electrónico; sin embargo, la información siguió limitándose a Nayarit y se mantuvo incompleta’, apuntó.El comisionado Salas Suárez advirtió que el IMSS fue omiso en turnar la solicitud a todas sus unidades administrativas competentes, por lo que el INAI determinó modificar la respuesta del Instituto y le instruyó a realizar una nueva búsqueda de la información en todas las unidades competentes, sin omitir las ya señaladas.