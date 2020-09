IMSS entrega anticonceptivos para tres meses, ante confinamiento por pandemia

Escuchar Nota

“Tenemos que empoderar a las y los adolescentes en el conocimiento y la educación, esto enriquece su persona y forma de actuar para tomar decisiones en la vida”, afirmó.

“En 2017, hubo 61 mil 732; en el 2018, tuvimos 56 mil 642; y en el 2019, disminuyó a 52 mil 773, es una tendencia a la baja. Y más aún, al comparar con 2013, año en que dimos 73 mil 180 atenciones de primera vez de vigilancia prenatal”, afirmó.

Limitado o nulo acceso a la educación sexual integral en los primeros años de vida /li>



Desconocer los mecanismos de atención de los servicios de salud y la oferta de los métodos anticonceptivos /li>



Pobreza o bajos recursos /li>



Matrimonio forzado a temprana edad

Hormonales orales (entre ellos la pastilla de emergencia)

Hormonales inyectables (tres tipos)

DIU intrauterino de cobre (cuatro tipos)

Parches

Implantes para tres y cinco años (dos tipos)

Condones masculino y femenino (dos tipos)

, dijo que las relaciones sexuales son parte inherente de la vida de un ser humano y ésta no cesa con la pandemia de covid-19.Por ello, se continuó con las orientaciones sobre el sexo seguro, específicamente durante los periodos de aislamiento, para proteger la salud de los derechohabientes, principalmente los adolescentes.Para lograrlo, se implementó un esquema similar al de las recetas resurtibles, con el fin de brindar estos métodos por más tiempo yLa coordinadora señaló que se dio preferencia a los adolescentes, con la entrega de métodos hormonales orales e inyectables para 90 días o más, así como una dotación suficiente de preservativos para ambos sexos. Agregó que en 2019 se entregaron casi 61 millones de condones.no planificado en adolescentes, como una campaña multinacional para crear conciencia sobre la prevención, a través de métodos anticonceptivos eficaces, seguros y mejorar el nivel de educación respecto a la salud sexual y reproductiva.Gutiérrez Luna detalló que, en los últimos tres años, el Seguro Social ha registrado una disminución importante de las adolescentes embarazadas, de entre 10 y 19 años, que acuden por primera vez a vigilancia prenatal.En este contexto, la especialista afirmó que existen diversas razones por las que ocurren embarazos no planificados entre adolescentes, entre las más comunes se encuentran:También, en cuestiones de salud, es la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo, por ser más vulnerables a muerte materna, así como tener un mayor riesgo de complicaciones e incluso, la práctica de abortos inseguros.a las y los adolescentes, por lo que se hace entrega de la cartilla de los Derechos Sexuales y reproductivos de los Adolescentes y Jóvenes, así como trípticos de Prevención del Embarazo en la Adolescencia.La educación y la orientación adecuadas, tanto antes como en el momento de la selección del método, pueden ayudar a la población adolescente a satisfacer sus necesidades específicas y a tomar decisiones informadas y voluntarias, subrayó., entre ellos:Además, cuentan con métodos definitivos para las y los derechohabientes que los solicitan, como la vasectomía sin bisturí y la, que por la corta edad no se recomiendan.Con información de Milenio