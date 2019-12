IMSS está de pie gracias a sus trabajadores: Zoé Robledo

Ciudad de México.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, entregó reconocimientos a personal del Seguro Social por 25, 30, 35, 40 y 50 años de servicio a la institución.



Durante la entrega de Reconocimientos por Años de Servicio, realizado en el Teatro Isabela Corona, Zoé Robledo señaló que el IMSS está de pie y fuerte gracias a sus trabajadores.



Recordó que en la pasada 110 Asamblea General Ordinaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las instituciones siempre van a ser más importantes que los políticos.



"Los políticos pasamos, pero las instituciones permanecen y eso se debe a sus trabajadores. Aquí estamos nosotros volteando a ver a los trabajadores, con la confianza de que todo lo que hacen, lo hacen de buena voluntad; con toda la confianza de que se prepararon durante muchos años para afrontar los retos de todos los días”, expresó.



Aseguró que es mejor trabajar con gente del Seguro Social, que seguir subrogando servicios.



En este sentido, indicó que se abrió una convocatoria para contratar personal que cubra la demanda del programa de hospitales de tiempo completo para el servicio médico de urgencias.



"Estoy seguro que dentro de un año podremos estar aquí viendo ya los primeros frutos de este programa, en términos de haber mejorado la atención, los tiempos para nuestra derechohabiencia”, recalcó.



El titular del IMSS dijo que no hay nadie que conozca mejor las entrañas del Seguro Social que sus trabajadores, por eso es que se realizó el concurso de oposición para la Titularidad de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, las cuales estarán a cargo de la base trabajadora, de médicos y enfermeras que llevan años sirviendo a la institución.



"Que sea la experiencia, que sea la capacidad, que sea el compromiso y la lealtad al instituto la que mande. Y que sembremos la primera semilla hacia un Servicio Profesional de Carrera en el interior del IMSS”, señaló Zoé Robledo.



"Me corté el dedo, como he insistido, ha sido la única amputación que hay que celebrar en el Seguro Social. Me corté el dedo como el único mecanismo para que alguien pueda acceder a esos lugares de mando, a esos lugares de tanta responsabilidad”, añadió.



Exhortó a los trabajadores a continuar con la misma dedicación, rumbo, dignidad y certeza para construir las historias de muchas familias y de muchas mexicanas y mexicanos.



Reconoció el trabajo de las familias, quienes viven nuevos momentos de integración, inclusión y paridad que deben ser punta de lanza en el Seguro Social.



Por 50 años de servicio, fue reconocido Francisco Romero Flores Pureco, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).



Con 40 años de trayectoria, Felipe Cruz Vega, de la Dirección de Prestaciones Médicas; Luis Gutiérrez Canseco, de la Dirección de Administración; y María Feliciana Flores Monroy, de la Delegación 37 DF Sur.



Por 35 años de antigüedad, María Guadalupe López Alarcón, de la Dirección de Prestaciones Médicas; Araceli Juárez Gómez, de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales; Gerardo Román Arizmendi, de la Dirección de Administración; y Ana Bertha Carballar Moreno, de la Delegación 38 DF Sur.



Por 30 años en el IMSS, Virginia Rosario Cortés Casimiro, de la Dirección de Prestaciones Médicas; Carlos Ernesto Siordia Mejía, de la Dirección de Incorporación y Recaudación; Rosa Angélica Martínez Martínez, de la Dirección de Administración; Rafael Maauad Abud y Mónica García Hernández, ambos del SNTSS.



Por 25 años de trabajo, Lázaro León López, César Zamora García y Gloria López Zamora, de la Delegación 15 Estado de México Oriente; María Mónica Aguilar y Martín Rafael Aburto y Huesca, de la Delegación 38 DF Sur; José Manuel Peña, de la Delegación 37 DF Sur; Carlos Lira Pliego y Perla Castillo Pineda, de la Delegación 36 DF Norte.



Además, Martha Ortiz Mejía, María de Lourdes Romero López, Martha Leticia Yáñez Pérez y Claudia López Rodríguez, de la Delegación 35 DF Norte; María Mercedes Franco Manríquez, del Órgano Interno de Control; Felipe Contreras Crisanto, de la Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones; Evangelina Aguilar Gutiérrez, de la Dirección de Prestaciones Médicas; Susana Fuentes Segura, de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales.



También, Martha Villafuerte Rolón, de la Dirección Jurídica; Enedino Islas García, de la Dirección de Incorporación y Recaudación; Víctor Pablo Ortiz González, de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico; María Guadalupe Guarneros Morales, de la Dirección de Finanzas; María Magdalena Marín Sánchez y Jannett Alejandra Espinosa Uribe, de la Dirección de Administración.



Asimismo, Iris Nereyda Melo Vela, de IMSS-Bienestar; Arturo Figueroa Tovar, de la Secretaría General; y Jorge Adrián Pedraza Díaz, de la Dirección General.



Con información de Excélsior