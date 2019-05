IMSS garantiza abasto de antiretrovirales durante 2019

Hasta el 31 de diciembre de este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tiene garantizado el abasto de medicamentos antiretrovirales para los 55 mil derechohabientes que necesitan tratamiento para controlar la infección del VIH y para los nuevos casos que pudieran presentarse.En conferencia de prensa, Germán Martínez Cázares, Director General del IMSS, enfatizó que no solo queda descartado un desabasto, sino que, el Seguro Social está en posibilidades de “tender la mano” a las instituciones que lo requieran."En el Instituto Mexicano del Seguro Social no hay desabasto de antiretrovirales, está garantizada la existencia y está garantizada la atención para quienes se atiendan en el Instituto Mexicano del Seguro Social."Las mismas organizaciones de la sociedad civil así lo dicen y no tenemos en ese sentido ninguna alarma, al contrario estamos dispuestos a tender la mano a los servicios de salud que lo requieren, siempre y cuando primero se atienda los derechohabientes del IMSS”, sostuvo.Explicó que el Instituto no se verá afectado en la adquisición de medicamentos antiretrovirales e insumos que se requieren, porque en todo el país, ya se hizo el requerimiento anual en lo que se denomina una compra consolidada, respaldada por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda."El proyecto de austeridad busca acabar con la corrupción, no con la compra de sustancias, o de medicamentos o de material quirúrgico, eso está garantizado no vamos a pedir menos de lo que necesitamos”."A las poblaciones de la diversidad sexual, a quienes se atienden en el IMSS, nuestro compromiso es clarísimo y yo doy garantías de que en el IMSS no faltan antiretrovirales, además es una comunidad a la que yo cuido mucho y de que estoy sensible del dolor que se produce por discrimanción o desabasto”, afirmó Germán Martínez Cázares.Por otra parte, el Director del Seguro Social, anunció el inicio de una serie de actividades para celebrar el 40 aniversario del Programa IMSS Bienestar, las cuales, arrancaron con la inauguración de una exposición fotográfica -al interior del metro Copilco-, denominada “40 años de proporcionar atención médica y medicamentos gratuitos”.