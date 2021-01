IMSS ha vacunado a más de 24 mil trabajadores; hay 8 denuncias por saltarse la fila

Escuchar Nota

“Se han recibido 62 llamadas en un día, ocho son denuncias y 54 fueron solo dudas. Uno de los principios es que las denuncias son anónimas. No vamos a exponer a quienes se atreven a denunciar. Se va a iniciar una investigación de cada denuncia, dijo Zoé Robledo, director general del IMSS”



“Estamos observando un crecimiento en el número de contagios y esto asociado al número de hospitalizaciones, destacadamente en la zona metropolitana del Valle de México, es decir, en la Ciudad de México y la parte oriente del Estado de México; en Baja California, Guanajuato y Querétaro”, dijo.



“Para nosotros la política ha sido cero rechazos, tener una cama y el personal para la atención de todos, derechohabientes y no derechohabientes”.



Elinformó que seal personal de la primera línea de combate de la pandemia, y hasta la fecha sólo se han recibido 8 denuncias contra trabajadores que presuntamente se saltaron la fila para inmunizarse.Pero, aclaró, “ocho denuncias no significa que haya ocho casos de personas vacunadas sin pertenecer a la primera línea de batalla y fuera del esquema. Hasta que se complemente la investigación, se informara si hubo algo”, detalló.. Ayer se aplicaron 21 mil 634 dosis y hoy por la mañana ya llevaban 2 mil 879, básicamente, en Ciudad de México y Coahuila.Robledo también enumeró las estrategias para crecer en número de camas para hacer frente a la pandemia en donde está muy activa.Una de ellas, dijo, consiste en el traslado de pacientes convalecientes a otro lugar para liberar camas; en Unidades de Medicina Familiar que tradicionalmente son consultorios se están expandiendo con camas; en Azcapotzalco se abrieron 30 camas más con todo el equipo, gases medicinales, oxígeno incluso monitores. Se recibió una visita por parte de la Cofepris que permite ya su operación.También se refirió a los módulos dondepara determinar si a ese paciente se le envía a su casa y se le da seguimiento diaria por parte de los médicos a través de teléfono., su temperatura y si hay una morbilidad, algún signo que es importante, para aconsejarle qué hacer, asistir a un hospital.Mientras que en el Autódromo Hermanos Rodríguez se están aperturando 30 camas con ventilador adicionales.En el área donde corren los autos de carreras, “en esa área teníamos el área del personal, de comedores y de descanso, pero habilitamos una nueva nueva, que visité el 25 de diciembre, y ahí estamos habilitando 52 camas más”.Y añadió: “Haremos todo lo que se pueda hacer pero si no se complementa con el apoyo de la gente quedándose en casa pues entonces no será nunca suficiente. Son estrategias que se complementan no se sustituyen”, aseveró.