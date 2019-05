IMSS lleva 20 años quebrado: Muñoz Ledo

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, advirtió que el Instituto Mexicano del Seguro Social está quebrado desde hace 20 años y llamó a los legisladores a debatir ese asunto.Al presentar una propuesta sobre colocar con letras de oro la frase "Al exilio republicano Español" en la Cámara de Diputados y luego de que se pidiera una sesión para recordar los 10 años del incendio de la Guardería ABC el próximo mes, Muñoz Ledo expuso que las efemérides deben servir para debatir, reflexionar por qué pasan las cosas."Esto tiene que ver con la efeméride (de la Guardería). El IMSS está quebrado desde hace 20 años, fui director, algo sé de eso."Le dieron nuevas obligaciones con la reforma de 1974 para dar el servicio de guarderías que se retrasó 10 años las cuotas de los empresarios, había la obligación y no el dinero, era como alquilar cuartuchos, estaba obligado a dar el servicio por sus propios medios", expuso en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso.Señaló que las efemérides deberían servir para estudiar los problemas del país, discutir qué sucedió o por qué sucedió, como el caso de las estancias infantiles, que ya no se sabe a cargo de quién están, comentó.Agregó que conforme a los datos numéricos, es natural si hay un Gobierno austero se reduzca el gasto."El IMSS está quebrado, bajaron sus servicios cuando se crearon las Afores, porque los seguros obligatorios (de retiro) cubrían la prestación del servicio y dinero de pensiones mantenía el sistema salud", explicó.Insistió en que haya debates en el Congreso, para pensar y que no haya solo un ritual o se cumpla con el protocolo en una efeméride.