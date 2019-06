IMSS no tiene autoridad para demandar a Bours: abogado

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no tiene autoridad moral para generar una nueva denuncia por el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, dijo Miguel Nava Alvarado, abogado de 36 familias que perdieron a sus hijos.​Esto luego de que Zoe Robledo, director del IMSS, anunció que retomarán un proyecto de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Indicó que el IMSS sigue negando a las víctimas servicios médicos, pese a que las autoridades del gobierno federal aseguran en estos momentos que ya se restablecieron. “No es cierto”, enfatizó.“Recuerden que quien se pronunció primero del 5 de junio de 2009 fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la comisión determinó que hubo violaciones cometidas por el IMSS, por el gobierno del estado de Sonora y por el municipio de Hermosillo.“El Seguro Social hoy viene sin director general, sin director jurídico, porque antes de la renuncia de Germán Martínez Cazares, no tenían director jurídico, no les aguantó más de tres semanas, viene a decir que denuncia, no sé qué funcionario (Zoe) a (Eduardo) Bours (ex gobernador de Sonora) cuando el Seguro Social fue el principal violador de derechos humanos, no tiene sentido”, expresó.Entrevistado tras reunirse con el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larra, el defensor manifestó que su presencia en la Corte fue para solicitar “esa justicia pronta que no llega y que mandata la Constitución”.Señaló que es inaudito que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tenga todos los juicios perdidos, y que “el Ejecutivo Federal a través de la subsecretaría de Derechos Humanos (de la Secretaría de Gobenación) venga, como lo han hecho anteriormente, no nada más de este gobierno, lo han hecho otros subsecretarios, quiera decir que va ayudar y ayudar, cuando las víctimas están cansadas de que les manifiesten cada año, en el aniversario, palabras de ayuda y solidaridad cuando no se materializa nada que redunde en una reparación integral, y no me refiero a un aspecto cuantitativo, sino servicios médicos que le están restringiendo en el Seguro Social, por más que hayan salido a decir que están restablecidos. No es cierto”.El litigante comentó que el presidente de la Corte fue el único servidor público que se comunicó con ellos, después que solicitaron audiencia el pasado 24 de mayo, mientras que del presidente Andrés Manuel López Obrador no hubo respuesta, ni del entonces director de IMSS.Comentó que han ganado todos los juicios de amparo interpuestos contra la CEAV y la mayor parte se han confirmado en tribunales, “pero lo expresamos al ministro presidente, que han sido muy complacientes las autoridades jurisdiccionales al estar otorgando prórrogas”, a las autoridades que deben cumplir con las sentencias.“Esto habla de una clara revictimización a las familias que yo representó. Por otro lado se le expresó al ministro presidente, que respecto al asunto penal, en cuya sentencia se dictó el 13 de mayo de 2016 se apeló y el resultado se emitió el 9 de junio de 2017”. El Tribunal Colegiado remitió el asunto a la Corte en 2018 para que atrajera el asunto.El abogado puntualizó que el ministro Zaldívar se comprometió acercar su inquietud al ministro Alfredo Gutiérrez Mena, quien tiene en sus manos esas demandas de amparo que solicitó atraer el tribunal.Finalizó diciendo que el Poder Judicial de la Federación tiene una deuda con las víctimas.