IMSS pide demostrar afecto por teléfono o videollamada este 14 de febrero, ante Covid-19

“Celebremos de una manera diferente, lo ideal es no reunirse con personas con las que no se habita en el mismo lugar y este año, entre más distancia, más amor”, subrayó el especialista.



“En esta pandemia, la sana distancia es no salir para actividades que no son indispensables”, resaltó.



“Lo que sí está comprobado es que la infección se da cuando estamos en contacto cercano con alguna persona infectada y convivimos en un ambiente cerrado por varios minutos”, recalcó.



En contexto de la pandemia de covid-19, la mejor forma de demostrar afecto a nuestros seres queridos este 14 de febrero es a través de las nuevas tecnologías: una llamada telefónica, videollamada o mensaje de texto para la reflexión, afirmó el doctor, especialista enA través de un comunicado, Alarcón López recordó que en el 2020, después de diversas celebraciones como el Día de la Madre, el Día del Padre o Navidad, hubo un incremento en los contagios, por lo que es necesario que el 14 de febrero se festeje con medidas no presenciales.que se puede generar por esta festividad, pues se debe evitar el contacto con el resto de las personas, permanecer en casa y, si alguien presenta síntomas, no hay que minimizarlos.En el caso de los regalos que se pudieran entregar por mensajería, indicó que aunque sí hay evidencia de que el virus permanece en los objetos inanimados, no está comprobado que por tener contacto con ellos nos infectemos.Sugirió que para manipular esos regalos, l, pues se trata de la medida más efectiva para prevenir covid-19 y otras infecciones.Alejandro Alarcón comentó que para los adultos mayores, incluidos aquellos que padecen alguna comorbilidad, como obesidad, diabetes e hipertensión, y que tienen mayor riesgo de contagiarse de covid-19; lo mejor es no visitarlos como una expresión de amor y cariño hacia ellos.Destacó que, ocasionalmente,pero no se toman en cuenta, se descuidan y pueden infectar a seres queridos.Reiteró que, ante cualquier sospecha por síntomas, es necesario acudir a recibir tratamiento oportuno en los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social que están en las 1525 Unidades de Medicina Familiar (UMF) del país.