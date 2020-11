IMSS promete mantenimiento a hospitales afectados por ‘ETA’ en Tabasco

Escuchar Nota

"Atendemos las cosas directamente en los lugares para llevarnos la impresión más cercana a la realidad, esto no se puede entender desde un escritorio", sostuvo.



, director del IMSS, tras un recorrido por instituciones en Tabasco que resultaron con afectaciones por las recientes lluvias.y garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud.Indicó queque es una situación de siempre, por eso, resaltó que el próximo año uno de los esfuerzos más grandes en términos de ejercicio de gasto va a ser en el mantenimiento de las unidades y hospitales.dijo que ese plan estará enfocado en, ya que las unidades y hospitales son las áreas de trabajo de nuestro personal y tenemos que dignificarlas.El sábado el director general del Seguro Social recorrió en Villahermosa la Unidad de Medicina Familiar No. 47, el Hospital General de Zona No. 26, el Centro de Seguridad Social, donde está un Hospital Temporal para la atención a pacientes COVID, y el Conjunto Sandino que se localiza en la Unidad de Medicina Familiar No. 43, sede de las oficinas delegacionales, tienda, teatro y subdelegación del IMSS.