IMSS ratifica en 25 salarios mínimos el límite para el pago de pensiones

"No se rasuran, no se recortan o recalculan ni se tocan las pensiones del Seguro Social. Esta es una reiteración de una tesis de la Corte, en particular de la Segunda Sala, que no tiene ámbito de aplicación al Seguro Social, es una jurisprudencia para los tribunales”, aseguró el director general del IMSS, Zoé Robledo, en entrevista con Joaquín López-Dóriga.



López-Dóriga Digital

El Instituto Mexicano del Seguro Social () ratificó comoEn una sesión extraordinaria celebrada este miércoles, elvotó por unanimidad a favor de mantener el criterio de la, vigente al 30 de junio de 1997.Se aprobó un proyecto que establece que las direcciones de Incorporación y Recaudación, de Prestaciones Económicas y Sociales, y de Administración llevarán a cabo las acciones normativas y administrativas necesarias para el cumplimiento del acuerdo.También se pidió a las direcciones normativas del IMSS que brinden el apoyo necesario.La votación ocurrió por la jurisprudencia por contradicción de tesis que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación () publicó el 24 de enero pasado en el Semanario Judicial de la Federación.El criterio que la SCJN tomó fue por, que fija enla base para cuantificar las pensiones.“Esto tendría que ocurrir, no es de aplicación al Seguro Social, esto no implica cambios en la forma en que nosotros calculamos las pensiones,. Esto es para el Poder Judicial, no para el Seguro Social”, aclaró.