IMSS recomienda no usar por periodos prolongados equipos móviles o Smart TV

“Ahora que la mayoría de las personas están realizando home office, es muy importante que pongan un horario para realizar el trabajo, y no estar todo el día en ratitos haciéndolo, ya que esto lleva al estrés continuo. Si por la noche aún están trabajando, esto expone a las personas a la pantalla de la computadora, lo que impide la relajación para alcanzar el sueño anhelado”, manifestó Torres San Miguel.



“Esto desvirtúa su función y complica la imagen mental que es la que ayuda al éxito del sueño”, indicó.



Con el objetivo de reducir los malos hábitos de sueño que provoca el confinamiento derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19,En este sentido, la doctora Gittaim Pammela Torres San Miguel, Jefa de la Clínica del Sueño del Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro”,De igual manera, la profesional de la salud señaló que las personas pasan todo el día en sus casas y ya no gastan la misma cantidad de energía, lo que se traduce en que el cansancio por la noche no es el mismo, aunado a la información diaria acerca de la enfermedad COVID-19, lo que trae como resultado que a la hora de dormir el sueño se vea afectado.pues la población al sentirse amenazada por una enfermedad desconocida, experimenta miedo y prefieren dormir como una manera de evadir lo que están viviendo., pero ante la emergencia sanitaria que se está viviendo es muy común que las personas la utilicen para actividades como: desayunar, leer, consultar las redes sociales y hablar por teléfono.Comentó que el objetivo es tener un sueño agradable, placentero, rejuvenecedor y libre de emociones negativas,