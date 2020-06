IMSS recomienda usar gotas para los ojos para eliminar presencia de coronavirus

Escuchar Nota

“Permanecer todo el día en casa puede no ser tan favorable para los ojos, ya que los dispositivos móviles son los acompañantes perfectos para el tiempo que vivimos”.



, por lo que se recomendó hace tiempo evitar el uso de lentes de contacto y utilizar accesorios como gafas para el solEn un comunicado que emitió el gobierno federal se suma una recomendación adicional para impedir la transmisión viral por los ojos. En caso de frotarse los ojos, sobre todo con manos sucias, especialistas en el campo ocular sugieren usar gotas para eliminar la presencia del coronavirus en este órgano.Esta fue la indicación de la doctora Mónica González Espinosa, oftalmopediatra del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2A ‘Troncoso’:“Si bien es cierto que se ha dicho que no se deben de tocar, también es importante resaltar el no frotarlos, usar gafas de protección, ya sean con graduación o de sol.”Uno de los síntomas menos conocidos de COVID-19 es la conjuntivitis, es decir, la inflamación de la conjuntiva . Ante esta situación, “es importante estar atentos ante la posibilidad de que aparezcan síntomas respiratorios posteriormente”, dijo la doctora González.Cabe reiterar que los lentes de contacto aumentan los riesgos de contraer coronavirus, ya que nos llevamos las manos a los ojos para poder ponerse o quitarse el lente. Si el uso de los lentes es indispensable, el doctor Jaime Álvarez Delegado, adscrito al Servicio de Oftalmología del HGZ No. 2A, señala que es crucial lavarse muy bien las manos antes de tocar los pupilentes.El principal daño que esto puede producir es una gran resequedad ocular por la tendencia a disminuir inconscientemente el número de parpadeos por minuto. Recomendó descansar la vista cada cierto tiempo, y parpadear durante estos momentos de descanso, ya que esta acción involuntaria se reduce por efecto de la pantalla.