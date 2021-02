Inai instruye a Secretaría de Salud dar a conocer cifra de defunciones en 2020

Escuchar Nota

“La apertura de los datos de los registros de mortalidad del país que están integrados en el Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones coadyuvará a renovar la confianza de las personas en las instituciones del Estado y dotará de legitimidad y credibilidad al despliegue de políticas que contrarresten los impactos sanitarios de esta crisis inédita”, indicó.

Por votación unánime el Pleno del(INAI), instruyó a la(SSA) a dar a conocer el número de defunciones registradas en el(SEED).Esto, luego que un solicitante requiriera dicha información del periodo entre el 1 de enero al 10 de septiembre de 2020 y que la dependencia clasificara comoladel SEED, bajo el argumento que contener datos personales sensibles obtenidos de los certificados de defunción y muerte fetal.No obstante, inconforme con la respuesta el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI, siendo la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena la ponente del caso ante el Pleno.Ibarra Cadena, señaló que en México, el primer caso dese detectó el 27 de febrero de 2020 y a pocos días de que se cumpla un año, más de 159 mil personas han perdido la vida por este padecimiento, que ya constituye la, según el informe del INEGI, denominadoEn alegatos, laexplicó que la información es reservada, ya que está en proceso de integración por parte de las instituciones del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, difundirla de forma preliminar implicaría proporcionar datos incompletos, parciales y no validados.Sin embargo, la presidenta deldeterminó que la reserva de los datos no es aplicable, ya que no contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos.